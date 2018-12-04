Вторник, 4 Декабря 2018 18:05

АрмИнфо.Ректор Ереванского государственного Медицинского университета Армен Мурадян обсудил вопросы сотрудничества в образовательной сфере с послом России в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщает пресс-служба ЕрМУ, Копыркин подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Арменией особенно аффективно в сфере образования и здравоохранения. Посол отметил, что ему интересно узнать о сотрудничестве медицинского ВУЗ-а с российскими коллегами, и он гоготов сделать все возможное для развития сотрудничества.

В свою очередь ректор медицинского университета заметил, что сотрудничество между двумя странами в этой сфере развивается весьма активно. Мурадян заметил, что многие студенты ЕрМУ в России имеют большой успех и участие в развитии российской системы здравоохранения. Ректор также отметил, что ВУЗ имеет международное признание и интернационализация программ является одним из важных направлений развития.

Мурадян отметил, что программа по обмену студентами активно действует. Посол России отметил, что необходимо обратить внимание на направления, которые будут способствовать развитию экономики, частности, медицинский туризм. Ректор ЕрМУ в очередной раз подчеркнул, что сотрудничество между Арменией и Россией осуществляется во всех направлениях, благодаря чему у студентов есть возможность получить необходимые знания как в России, так и в Армении.