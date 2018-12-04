Вторник, 4 Декабря 2018 18:03

АрмИнфо.С 1 января 2020 года Армения перейдет на новую систему налогообложения организации и проведения азартных игр (в том числе игр в сети интернет) и тотализаторов (интернет тотализаторов). Об этом сообщил 4-го декабря на встрече с журналистами заместитель министра финансов Армении Арман Погосян.

На сегодня, как указал замминистра, сфера платит фиксированный налог в виде патентного налога или же госпошлины. Но, если ранее не было соответствующего инструментария для контроля за оборотом в сфере, сегодня есть необходимые решения, в том числе технические, посредством которого можно оценить реальный масштаб доходов, генерируемых в сфере. Помимо этого, Армения планирует с 1 января 2020 года полностью отказаться от патентного налога.

С учетом этого, как пояснил Погосян, Минфин предлагает переход на систему налогообложения, основанную на результате. В частности, предусмотрено облагать сферу игорного бизнеса более справедливым налогом - налогом на прибыль.

Правительство планирует пересмотреть также принципы налогообложения выигрышей в рамках данной деятельности, установив, что доходы физических лиц облагаются подоходным налогом, а обязательство расчета и исчисления подоходного налога несет организатор азартных игр в качестве налогового агента.

Отметим, что ранее Минфин Армении заявлял, что в результате различных налоговых льгот ежегодные налоговые потери госказны оцениваются в размере 442 млрд драмов.