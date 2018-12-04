Вторник, 4 Декабря 2018 17:02

АрмИнфо. Я убежден, что Республиканская партии не будет представлена в новом Национальном Собрании Армении. Мы намерены внести в парламент программы на два года, так как считаем, что через два года должны отстояться внеочередные выборы. Об этом 4 декабря во время предвыборной агитации в селе Цовагюх заявил кандидат в депутаты от партии "Сасна Црер" Варужан Аветисян.

Он отметил, что в сфере безопасности необходимо провести коренные реформы. "Необходимо сформировать административно-экономические зоны при участии новых бойцов для организации защиты данных зон", - отметил Аветисян. Ранее лидер партии Жирайр Сефилян заявил, что львиная доля ресурсов ВС РА направлена на оборону, что изнашивает силы войск. "Даже во время войны такого не было, необходимо кардинально пересмотреть эту стратегию, но в отличие от Пашиняна мы сможем сделать это более эффективно и быстро",- заявил Сефилян.

Последний также добавил, что нужно избавиться от неэффективной системы безопасности, по причине которой жители приграничных сел оказываются в руках врага.

В свою очередь другой кандидат в депутаты от "Сасна Црер" Степан Григорян отметил, что перенос заседания ОДКБ, которое должно было состояться 6 декабря, является жестом поддержки и.о. премьер-министру Николу Пашиняну. Он также отметил, что партия "Сасна Црер" намерена вступить в парламент с тем, чтобы стать политическим противовесом в решении внешнеполитических вопросов.

Глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что в целом доволен ходом предвыборной агитации, а если в чем-то правящая сила и имеет преимущества, то это нормально: "Даже в развитых странах правящая сила всегда имеет преимущества в предвыборной гонке. Меня беспокоят лишь сообщения об оказании давления на избирателей",- подчеркнул он.

Глава партии "Процветающая Армения" Гигак Царукян заявил, что в отличие от других сил не намерен очернять своих оппонентов, а будет говорить лишь о своих программах по развитию страны, которые более чем реалистичны, и он своим делом доказал, что может осуществить их. "Многие многое обещают, но до сих пор нет ни одного дела, которое бы доказало, что эти силы способны реализовать свои обещания",- резюмировал Царукян. Кандидат в депутаты от партии АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян, в ходе предвыборной агитации в городе Армавир свою очередь отметил, что АРФД участвует в выборах, так они являются для Армении судьбоносными. Он заявил, что в этом году посредством народного движения стало возможным открыть для страны новые перспективы. "В Армении произошла смена власти, однако, революция еще впереди, она станет полноценной, когда ее положительные результаты почувствуют в каждом доме. Когда мы осознаем, что сформировалась власть, которые осознает как внешние, так и внутренние угрозы. Фактически, революция состоится по итогам выборов. Для нас приоритетом станет решение социальных проблем", - подчеркнул Рустамян.

Коснувшись внешних вызовов, кандидат в депутаты отметил, что противник продолжает стягивать силы к границе Армении и Арцаха, подчеркнув необходимость сплочения двух армянских республик и Диаспоры.

Ранее представитель Бюро АРФД Грант Маркарян подверг резкой критике заявления Пашиняна в адрес других политических сил, посчитав это проявлением шантажа, угроз и злоупотреблением административным ресурсом.

С аналогичной оценкой выступил и пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов, который заявил, что Пашинян уподобляется Гитлеру, который хочет превратить СНБ в Гестапо для преследования своих политических оппонентов.

Отметим, что на днях Пашинян, касаясь заявлений некоторых политических сил, подчеркнул, что они смахивают на проявление госизмены, и этим должна заняться Служба национальной безопасности. При этом Пашинян не указал, какие именно политические силы он имеет в виду.