Вторник, 4 Декабря 2018 16:27

АрмИнфо. Формирование новых властей в Армении происходило в соответствии с принципами Конституции, верховенства закона и демократического управления. Об этом, выступая в Страсбурге на 31 пленарном заседании европейского комитета по эффективности правосудия Совета Европы, заявил заместитель министра юстиции РА Виген Кочарян.

По его словам, которые приводит пресс-служба Министерства юстиции РА, весной текущего года граждане Армении вышли на улицы и площади в своем стремлении создать страну мечты, страну, в которой верховенство закона, права человека и демократия - не просто слова, а реальность. По словам замминистра, обеспечение подлинной справедливости, независимости судебной системы, укрепление подотчетности и прозрачности, а также восстановление общественного доверия к судебной системе являются первоочередными задачами повестки нового правительства РА.

Коснулся заместитель министра и регулирований в Судебном кодексе, вступивших с апреля текущего года в силу, находящейся в разработке стратегии судебно- правовых реформ на 2019-2024г.г. и исходящей из нее программы действий.

Замминистра поднял также вопрос о договоренностях, достигнутых с Советом Европы в сфере юстиции. Он подчеркнул важность содействия со стороны данной международной структуры в проведении реформ в Армении.