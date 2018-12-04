Вторник, 4 Декабря 2018 16:24

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении объяснила необходимость скорейшего лишения неприкосновенности депутата Арама Арутюняна.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, подобная необходимость возникла в связи с тем, что следствию не удалось выйти на связь или обнаружить Арутюняна для дачи им показаний. "А это означает, что Арутюнян скрывается от следствия. Вот почему возникла необходимость для скорейшего лишения его неприкосновенности и ареста в случае обнаружения. И попытки найти здесь какие-либо политические мотивы необоснованны. Призываем различные политические силы не спекулировать этим вопросом в поисках дивидендов в предвыборный период",- говорится в заявлении генпрокуратуры.

Генпрокуратура также объяснила, почему ранее не выступила с ходатайством о лишении Арутюняна неприкосновенности: "Мы получили фактические доказательства его вины лишь 30 ноября, потом все попытки обнаружить и выйти на связь Арутюняна для осуществления следственных мероприятий не увенчались успехом. Вот почему мы именно сейчас выступили с подобным ходатайством. И здесь также не стоит искать политических предпосылок",- заявила Генпрокуратура, призвав депутатов обеспечить кворум для обсуждения вопроса о лишении неприкосновенности Арутюняна.

Отметим, что Республиканская партия и АРФ "Дашнакцутюн" квалифицировали ходатайство Генпрокуратуры, как предвыборное шоу, нацеленное на очернение РПА и повышение рейтинга власти. Эти партии сочли, что необходимости в лишении Арутюняна неприкосновенности в разгар предвыборной агитации вообще нет, поскольку после роспуска действующего парламента через несколько дней, Арутюнян автоматически будет лишен неприкосновенности.

Меж тем, до Арутюняна не удалось дозвониться и спикеру парламента, республиканцу Ара Баблояну. Сегодня заседание парламента не

состоялось по причине отсутствия кворума в силу того, что депутаты проводят предвыборную агитацию. Отметим, что Генеральная прокуратура выступила с заявлением о том, что в 2008 году, депутат Арам Арутюнян будучи министром охраны природы и председателем межведомственной комиссии по предоставлению лицензий для исследования и использования недр, потребовал и получил от С.А. 14 миллионов долларов с целью выдачи лицензии на изучение и разработку месторождений цветных металлов в трех областях республики - Сюникской, Гегаркуникской, Лорийской и Котайкской. 6 млн долларов были переданы через посредника наличными, а 8 млн также через посредника банковским переводом. Пытаясь замести следы, Арутюнян приобрел за рубежом имущество, совершив преступление по статье "отмывание денег". По данному уголовному делу двоим гражданам предъявлены обвинения по п.2 ч.4 статьи 38- 311 (содействие в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере). Они приговорены к аресту и объявлены в розыск. "Таким образом, полученные в рамках уголовного дела данные являются основанием для привлечения депутата Арама Арутюняна в качестве обвиняемого и предъявления обвинения в получении особо крупной взятки (п.2 ч.4 статьи 311) и отмывании денег, полученных преступным путем (п.1 ч.3 статьи 190)", - сообщает надзорный орган. В Генпрокуратуре отмечают, что полученные фактические данные подтверждают непосредственное участие Арама Арутюняна в преступных действиях. Ему инкриминируют совершение особо тяжких преступлений против государственной службы и экономической деятельности. Другие фигуранты дела либо близкие Арутюняну люди, либо работали под его начальством. Данное обстоятельство дает повод предположить, что он может принять меры по оказанию незаконного влияния на участников уголовного процесса оставаясь на свободе. Исходя из этого, генеральный прокурор Артур Давтян обратился к председателю Национального Собрания для получения согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении Арама Арутюняна и применении ареста в качестве меры пресечения.