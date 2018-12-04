Вторник, 4 Декабря 2018 15:52

АрмИнфо.Армения является одной из 10 самых милитаризированных стран мира и самой милитаризированной страной Европы в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса милитаризации 2018, опубликованного Боннским международным институтом конверсии.

В десятку входят Израиль, Сингапур, Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Иордания, Бруней и Беларусь. Как отмечается в докладе, именно эти страны выделяют особенно много ресурсов для военных нужд по сравнению с другими областями.

<Несмотря на переговоры о прекращении огня после кровавой эскалации насилия в апреле 2016 года, в течение двух последних лет в регионе Нагорного Карабаха зарегистрированы перестрелки и одно нападение азербайджанского беспилотника. В результате продолжающейся напряженности в регионе, Армения (3) и Азербайджан (12) продолжили вкладывать чрезмерно много ресурсов в вооруженные силы>, - говорится в докладе.

Что касается других соседей Армении, Грузия находятся на 52-ом месте, Турция на 20-ом и Иран на 22-ом.

Доклад основан на данных за 2017 год и включает информацию о 155 странах.