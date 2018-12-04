Вторник, 4 Декабря 2018 15:06

АрмИнфо. По подозрению в злоупотреблении полномочиями и в должностном подлоге задержан эск-заместитель начальника Комитета управления государственного имущества при Правительстве РА А.М.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 2 октября было получено оповещение о результатах проверки в Комитете по управлению госимуществом. В частности, было выявлено, что должностные лица в управлении осуществляли подлог. В частности, в результате подлога документов и не осуществлении своих должностных обязанностей компания "Ани" за 22.695.306 драмов была отчуждена от Государственного комитета водного хозяйства Министерства энергетики и инфраструктур Армении и передана Ассоциации водопользователей "Ширак". В частности, Ассоциации "Ширак" были переданы водоканал в Джрадзоре в размере 1882 квадратных метров для обслуживания земельного участка в 0.1968 га, водоканал в Амасии для обслуживания участка в 1.38 га, а также тоннель в 7060 квадратных метров и инфраструктуры, обслуживающие водоканалы, которые вообще нельзя было отчуждать. Меж тем рыночная цена отчужденного имущества составляет 244.600.000 драмов. Было возбуждено уголовное дело по 314 и 308 статьям УК РА.

На основании фактов, выявленных Следственным комитетом, 3 декабря по подозрению в злоупотреблении полномочиями и в должностном подлоге задержан эск- заместитель начальника Комитета управления государственного имущества при Правительстве РА А.М.. Предварительное следствие продолжается.