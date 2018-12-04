Вторник, 4 Декабря 2018 14:48

АрмИнфо.Председателю парламента Армении Ара Баблояну не удалось связаться с депутатом Национального Собрания от РПА Арамом Арутюняном, которого намерены лишить неприкосновенности. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил заместитель главы аппарата парламента Арсен Бабаян, заметив, что так как установить связь с Арутюняном стало возможным, спикер выступил с соответствующим заявлением.

Дело в том, что учитывая требование ч.1 ст.108 конституционного закона РА "Регламент НС", Генеральный прокурор представляет ходатайство о возбуждении уголовного дела председателю парламента. После чего председатель парламента должен незамедлительно оповестить об этом данного депутата. "Но так, как выйти на связь с Арутюняном не удалось, спикер выступил с соответствующим заявлением", - объяснил Бабаян.

По информации СМИ, несколько недель назад Арутюнян пытался покинуть республику через аэропорт "Звартноц", однако правоохранительные структуры не дали ему сделать это.

Сегодня заседание парламента по лишению Артуюняна неприкосновенности не состоялось вследствие отсутствия кворума. Депутаты сейчас проводят предвыборную агитацию. Депутаты от Республиканской партии и АРФ "Дашнакцутюн" квалифицировали процесс лишения Арутюняна неприкосновенности, как предвыборное шоу. "Власти могли арестовать Арутюняна всего через несколько дней, когда по истечению срока полномочий действующего парламента Арутюнян автоматически лишился бы неприкосновенности. А ходатайство о лишении его неприкосновенности в разгар предвыборной кампании является шоу с целью очернить Республиканскую партию и на этом фоне набрать дивиденды",- заявила вице-спикер парламента от Республиканской партии Арпине Ованнисян. С аналогичным мнением выступил и глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен рустамян.

Глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что ничего страшного в том, что в парламенте не был обеспечен кворум не было: "Думаю, что нет какой-либо проблемы. Можно и подождать до завершения полномочий действующего парламента и тогда вопрос автоматически решиться", - сказал Марукян.

Депутат подчеркнул, что это, вероятнее всего, будет не единственное разоблачение, и что последуют новые случаи, которые могут оказаться звеньями одной цепи.

Депутат от правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян, в свою очередь, заявил, что отсутствие депутатов от РПА говорит о поддержке ими своего однопартийца- коррупционера.

Отметим, что Генеральная прокуратура выступила с заявлением о том, что в 2008 году, депутат Арам Арутюнян будучи министром охраны природы и председателем межведомственной комиссии по предоставлению лицензий для исследования и использования недр, потребовал и получил от С.А. 14 миллионов долларов с целью выдачи лицензии на изучение и разработку месторождений цветных металлов в трех областях республики

- Сюникской, Гегаркуникской, Лорийской и Котайкской. 6 млн долларов были переданы через посредника наличными, а 8 млн также через посредника банковским переводом. Пытаясь замести следы, Арутюнян приобрел за рубежом имущество, совершив преступление по статье "отмывание денег".

По данному уголовному делу двоим гражданам предъявлены обвинения по п.2 ч.4 статьи 38-311 (содействие в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере). Они приговорены к аресту и объявлены в розыск.

"Таким образом, полученные в рамках уголовного дела данные являются основанием для привлечения депутата Арама Арутюняна в качестве обвиняемого и предъявления обвинения в получении особо крупной взятки (п.2 ч.4 статьи 311) и отмывании денег, полученных преступным путем (п.1 ч.3 статьи 190)", - сообщает надзорный орган. В Генпрокуратуре отмечают, что полученные фактические данные подтверждают непосредственное участие Арама Арутюняна в преступных действиях. Ему инкриминируют совершение особо тяжких преступлений против государственной службы и экономической деятельности. Другие фигуранты дела либо близкие Арутюняну люди, либо работали под его начальством. Данное обстоятельство дает повод предположить, что он может принять меры по оказанию незаконного влияния на участников уголовного процесса оставаясь на свободе.

Исходя из этого, генеральный прокурор Артур Давтян обратился к председателю Национального Собрания для получения согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении Арама Арутюняна и применении ареста в качестве меры пресечения.