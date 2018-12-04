Вторник, 4 Декабря 2018 14:04

АрмИнфо.Полиция Армении опровергает заявление кандидатов в депутаты от Республиканской партии Арпине Ованнисян и Эдуарда Шармазанова о том, что правоохранительные органы оказывают давление на сторонников РПА, требуя воздержаться от содействия партии во время предвыборной агитации и непосредственно в день голосования.

Полиция квалифицирует данные заявления, как ложные и обусловленные логикой предвыборной агитации. "Полиция - аполитичный орган и не вмешивается в политические процессы. Ее функция в обеспечении равных прав на выборах для всех участников электорального процесса",- говорится в заявлении Полиции.

Полиция также прокомментировала и другое заявление Арпине Ованнисян о том, что правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по ее жалобе относительно угроз в ее адрес. "Дело не было возбуждено вследствие отсутствия состава преступления, но Арпине Ованнисян вольна обжаловать данное решение",- говорится в заявлении Полиции.

Отметим, что накануне кандидаты в депутаты от РПА Арпине Ованнисян и Эдуард Шармазанов выступили с заявлениями о том, что правоохранительные органы оказывают давление на сторонников партии, вызывая в Полицию и требуя отказаться от оказания содействия республиканцам. По утверждению Ованнисян, правоохранительные органы даже "посоветовали" сторонникам РПА покинуть на время республику. "Все вышесказанное очень легко доказать, теперь я понимаю, почему Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по моей жалобе относительно угроз в мой адрес, она занята более важными делами",- заявила Ованнисян.

Накануне еще один кандидат в депутаты от РПА Ваган Бабаян также обратился в Полицию относительно угроз в свой адрес. С аналогичным заявлением выступил также 3 номер пропорционального списка партии АРФ "Дашнакцутюн" Артур Хачатрян. Он сообщил, что неизвестные пытались взломать его аккаунт в Facebook и написали там различные угрозы в его адрес.

В СМИ появилась еще одна информация относительно попыток нарушения избирательного законодательства. Речь, в частности, об оказании давления на военнослужащих с целью их голосования за правящий блок "Мой шаг". В беседе с корреспондентом АрмИнфо пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян опроверг ее, назвав эти публикации "смехотворными".