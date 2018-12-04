Вторник, 4 Декабря 2018 13:19

АрмИнфо.Политика, которую ведут действующие власти основана на принципе - власть за Арцах. Об этом 4 декабря на пресс-конференции заявил кандидат в депутаты от Республиканской партии Армении Давид Шахназарян.

Он отметил, что через несколько месяцев после революции новыми властями было предъявлено обвинение Генсеку ОДКБ Юрию Хачаурову и многим казалось, что это результат неопытности новых властей, однако, по его мнению, на самом деле это было одно из проявлений антиарцахской политики. "Однако, для меня еще тогда было очевидно, что дело не в неопытности, это был очередной политический ход новых властей. Результат, однако, весьма плачевный, мы потеряли данный пост", - подчеркнул Шахназарян.

Кандидат в депутаты также отметил, что в ситуации, когда Азербайджан готовится к войне, подобный шаг со стороны Армении был весьма опрометчивым. "Все заверения о том, что Армения будет отстаивать свои права на данный пост, всего лишь ложь",- заверил Шахназарян.

Еще одним провалом политики нынешних властей Шахназарян счел фактическое вытеснение из повестки переговоров договоренностей, достигнутых в Вене, Санкт- Петербурге и Женеве по имплементации мер доверия в зоне карабахского конфликта, применении механизмов расследования инцидентов и обмене пленными. "Но сейчас эта повестка для нас утеряна, что является серьезным промахом армянской стороны", - подчеркнул кандидат в депутаты.

Он отметил, что во время президентства Сержа Саргсяна позиция властей по Нагорному Карабаху была следующей - статус за территории. "То есть заключение мирного договора с Азербайджаном, в который будут включены все вопросы, в том числе и вопросы безопасности. А Никол Пашиняна во время Генассамблеи ООН заявлял, что для него главное это статус и безопасность Арцаха. Когда мы разделяем эти два понятия (статус и безопасность -Ред.) это означает, что помимо статуса могут быть также и другие гарантии безопасности. Это еще один прокол новых властей", - отметил политик. Кандидат в депутаты от РПА также отметил, что новые власти фактически соглашаются на те варианты урегулирования конфликта, которые периодически предлагает международное сообщество. "При прежних властях между Арменией и Евросоюзом было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, в котором были зафиксированы Хельсинские принципы - неприменим силы, право народов на самоопределение и принцип территориальной целостности. Такое же соглашение должно было быть подписано с Азербайджаном, но недавно, стало известно, что в документе, подписанном с Азербайджаном, закреплены удобные для Баку формулировки. Подобное отступление Евросоюза от прежних формулировок свидетельствует о провале европейского направления армянской дипломатии, однако, еще не поздно попробовать вмешаться и исправить сложившуюся ситуацию. Но сомневаюсь, что нынешние власти хотят этого", - заключил кандидат в депутаты от РПА.