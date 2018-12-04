Вторник, 4 Декабря 2018 13:09

АрмИнфо. 4 декабря в районе 10.20 по местному времени пропала связь с боевым самолетом Су-25 вооруженных сил Армении, выполняющим плановый учебно-боевой полет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РА.

Согласно источнику, самолет вылетел с аэропорта Гюмри в 10.06. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы.

Как сообщили АрмИнфо в МО РА, самолет пропал именно в небе над Гюмри.

Отметим, что новые власти Армении проявляют интерес к многофункциональным истребителям Су-30СМ, которые должны придти на смену устаревшим советским Су-25 и Су-27.