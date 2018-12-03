Понедельник, 3 Декабря 2018 22:09

АрмИнфо. На этой неделе в Ереван прибудет наблюдательская миссия, состоящая из 40 членов Парламентской ассамблеи ОБСЕ из 19 стран. Под руководством Специального координатора краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Петра Осуски (депутат, Словацкая Республика) и главы делегации ПА ОБСЕ Нахимы Ланджри (MP, Бельгия), наблюдатели примут участие во встречах и брифингах в предверии парламентских выборав 9 декабря. Об этом говорится в официальном сообщении ПА ОБСЕ.

<Мне трудно переоценить важность проведения демократических выборов для страны, выборов, которым доверяет народ Армении>, - сказал Осуский, который имеет большой опыт наблюдения за выборами, в том числе в качестве главы делегации ПА ОБСЕ на досрочных президентских и парламентских выборах в Турции в июне 2018 года. <Как международные наблюдатели, мы стремимся вынести тщательную оценку того, проводятся ли выборы в соответствии с демократическими обязательствами Армении>,

- подчеркнул он.

Нахима Ланджри, которая является главой делегации Бельгии в ПА ОБСЕ и председателем Специального комитета ПА ОБСЕ по миграции, в свою очередь отметила, что <драматические события и смена власти в начале этого года стали важным фоном для этих выборов, и я рада, что политическая арена теперь переместится с улицы к урнам для голосования.

Наблюдатели ПА ОБСЕ намерены вести наблюдение во всех регионах Армении совместно с наблюдателями ОБСЕ / БДИПЧ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европейского парламента (ЕП). БДИПЧ запросило 250 краткосрочных наблюдателей за выборами в Армении.

Отмечается что ПА ОБСЕ разверачивает миссию по наблюдению за выборами в Армении в 11-й раз, с 1995 года. По итогам выборов будет дана оценка их соотвествия демократическим обязательствам, изложенным в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года.

Предварительные оценки и выводы наблюдательской миссии по наблюдению за выборами будут представлены на пресс-конференции в Ереване 10 декабря.