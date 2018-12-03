Понедельник, 3 Декабря 2018 22:05

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разработать дорожную карту, которая позволит пошагово решить основные проблемы, с которыми сталкиваются инвалидов. На рассмотрение этого вопроса Пашинян пригласил представителей неправительственных организаций, занимающихся правами инвалидов.

Приветствуя участников встречи, глава правительства отметил, что следует признать наличие множества проблем в этой сфере, но главная проблема в том, как подойти к их решению, чтоб не растерять концы. Он предложил классифицировать все вопросы по приоритетности и пытаться шаг за шагом находить к ним решения. <Не только для защиты прав людей с ограниченными возможностями, но и в любой другой области, решать все проблемы сразу, мы не сможем, напротив сделаем хуже и не получим результатов. Поэтому нужна дорожная карта и я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча послужит этой цели>, - сказал Пашинян.

Заместитель министра труда и социальных дел Заруи Батоян отметила, что проблемы людей с инвалидностью в основном связаны с отсутствием услуг, недоступной для них средой, физическими, информационными условиями, отсутствием надлежащих транспортных средств, то есть неудовлетворительным качеством жизни. Министерство работает над этими вопросами, в первую очередь инициировав либерализацию сферы госуслуг, создав конкуренцию между их провайдерами.

Затем состоялся интересный обмен идеями. Никол Пашинян поручил строго контролировать вопросы обеспечения условий для инвалидов на междугородном и городском транспорте. Были затронуты проблемы детей с аутизмом. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении готово принять необходимые меры для создания современного специализированного центра для этих детей и призвал представителей НПО внести свои предложения.