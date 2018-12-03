Понедельник, 3 Декабря 2018 21:55

АрмИнфо. При содействии Beeline и Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU) и по инициативе <Армянской PR-ассоциациии> в Армении состоится церемония награждения лауреатов национальной премии в сфере PR. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Премия основана на научных исследованиях и мнениях независимых экспертов. В ходе исследований проводились опросы по целевым группам (PR-специалисты, представители СМИ), постоянный мониторинг работ ведомств и деятельности государственных, политических и общественных деятелей, лучших программ и мероприятий, осуществляемых в сфере общественных связей Армении.

В этом году к традиционным номинациям, в частности пресс-секретарь года, PR-событие, имиджевый PR, общественный деятель года, политический деятель года, культурный деятель года, Медиа года, государственная структура года, кризисное управление года, финансовый PR года, армянский бренд года, инновационный PR года и PR-технология года, добавились номинации "Женщина года" и "СМИ Диаспоры года".

"Beeline с первого дня поддерживал это событие, прекрасно осознавая, насколько важно формировать обратную связь с общественностью. Те специалисты, которые ежедневно работают над обеспечением прозрачности и предоставлением общественности достоверной информации о деятельности своей компании должны быть оценены надлежащим образом и знать об этом", - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".