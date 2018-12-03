Понедельник, 3 Декабря 2018 21:49

АрмИнфо. На состоявшейся накануне в Москве ежегодной международной премии <Финансово-банковская элита Евразии>, которая проводится Финансово-банковской ассоциацией Евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС) председатель Правления АРАРАТБАНКа Ашот Осипян стал лауреатом премии <Банкир года>. А.Осипян удостоился этой почетной награды за весомый вклад в развитие национальной банковской системы. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка.

Премия <Финансово-банковская элита Евразии> в области финансов является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональном признании лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг.

Официальная церемония награждения Премией проводится ежегодно с участием представителей деловых, политических, культурных кругов, Национальных Правительств, Национальных банков, руководителей отраслевых союзов и ассоциаций, представителей ведущих деловых СМИ стран Евразии.

Награждение проводится по инициативе Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества, Международного банковского совета и при поддержке информационного портала Finance Times, а также при непосредственном участии финансово-банковских ассоциаций Европы и Азии, Национальных рейтинговых агентств.