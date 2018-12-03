Понедельник, 3 Декабря 2018 17:31

АрмИнфо.Республиканская партия после выборов должна быть выброшена на свалку истории. Об этом 3 декабря во время предвыборной агитации заявил и.о. премьер-министра Армении, глава блока "Мой шаг" Никол Пашинян в городе Масис.

Он отметил, что в ходе этих выборов жители страны должны доказать, что представителям РПА больше нет места в политической жизни Армении. "9 декабря будет зарегистрирована победа граждан Армении над коррупцией и вседозволенностью в Армении", - подчеркнул и.о. премьера.

Пашинян отметил, что хотел бы коснуться также внешнеполитической повестки дня. Он заявил, что вчера он провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. "Так как стороны не пришли к консенсусу, в ходе нашей вчерашней телефонной беседы, президент России предложил не проводить саммит ОДКБ 6 декабря. Однако, я все же поеду в Санкт- Петербург, так как 6 декабря там состоится заседание Высшего Совета ЕАЭС", - отметил и.о. премьера, подчеркнув, что 6 декабря не станет проводить агитацию.

И.о. премьера также отметил, что 7 декабря в день 30-летия землетрясения в Спитаке блок "Мой шаг" не станет проводить агитацию, в этот день представители блока посетят пострадавшие в ходе землетрясения города. "В этот день состоится выездное заседание правительства в Гюмри. После чего мы также посетим Спитак и Ванадзор", - заключил Пашинян.

Отметим, что сегодня во время рабочего совещания в мэрии Айк Марутян дал указание убрать все предвыборные плакаты, если они размешены или развешаны в неположенных местах вне зависимости от того, какой политической силы они принадлежат.