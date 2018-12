Понедельник, 3 Декабря 2018 17:20

АрмИнфо.По итогам 2018 года издательство компании Financial Times – журнал The Banker признал Ардшинбанк «Банком года» в Армении. Ежегодная награда одного из самых авторитетных журналов в мире, британского журнала The Banker, является самым высоким и заслуживающим доверия критерием оценки банковской деятельности любого финансового учреждения во всем мире.

В этом году, основными критериями при выборе Ардшинбанка в качестве победителя в номинации стали не только активы, капитал и доходность, но также инновации продуктов и услуг, использование новых технологий и корпоративная социальная деятельность Банка.

«Признание Ардшинбанка банком года со стороны столь авторитетной структуры является очень почетным, но в то же время, ко многому обязывает», - отметил Председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян, добавив, что такая высокая оценка международных экспертов свидетельствует о надежности, стабильности и эффективности работы Ардшинбанка.

Помимо Ардшинбанка в 2018 году эту номинацию от журнала получили такие крупнейшие международные финансовые структуры, как Bank of America (США), Commerzbank (Германия), Raiffeisen Bank International (Австрия), BNP Paribas (Бельгия, Франция), Lloyds Banking Group (Великобритания) и другие.

Напомним, что The Banker признает Ардшинбанк Банком года уже во второй раз. Журнал проводит ежегодную оценку результатов деятельности лучших финансовых институтов по всему миру. Ежегодно в конкурсе принимают участие банки из более 140 стран.

Являясь одним из крупнейших налогоплательщиком среди банков и прочих финансовых организаций, Ардшинбанк является единственной частной компанией в Армении, которая выпустила еврооблигации на международных рынках капитала, имеет рейтинги международных рейтинговых агентств, равных рейтингу Республики Армения.