Понедельник, 3 Декабря 2018 17:17

АрмИнфо.В связи со смертью военнослужащего контрактной службы ВС Армении Гора Саркисяна в СК Армении возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 110 УК РА (<Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства, совершенное с косвенным умыслом или по неосторожности). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе СК РА.

Отметим, что на одной из боевых позиций N-ой воинской части ВС Армении 1 декабря в районе 20:50 часов по местному времени с огнестрельным ранением было найдено тело военнослужащего контрактной службы Гора Агвановича Саркисяна(1987 г.р.). Для выяснения обстоятельств смерти ведется следствие.