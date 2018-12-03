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АрмИнфо.Программа новогодних праздничных мероприятий подготовлена. Об этом в ходе совещания в мэрии Еревана доложили мэру столицы Айку Марутяну.
"Стартовали также мероприятия по Новогоднему украшению города и установлению главной елки на площади Республики. В этом году горожан ждет сюрприз: на площади Республики устанавливается новая декоративная елка. Высота, изготовленной из высококачественных искусственных веток ели составит 35+2 метра, диаметр - 14.4 метра. Елка будет украшен гирляндами длиной в 200 км и 1500 игрушками", - сообщили АрмИнфо в мэрии Еревана.
Как сообщили АрмИнфо в мэрии Еревана елка с украшениями обошлась столичному бюджету чуть более 70 млн драмов. А в целом Ереван и в этом году будет украшен прошлогодними новогодними декорациями, которые подвергались критике ереванцев.
Для сравнения скажем, что в прошлые годы праздничное убранство столицы в целом обходилось в 20-25 млн драмов.
|В Ереван пребудет большая делегация членов ПА ОБСЕ для наблюдения за выборами
|И.о. премьера предложил разработать дорожную карту для решения проблем инвалидов
|При содействии Beeline в Армении состоится церемония награждения лауреатов национальной премии в сфере PR
|Председатель Правления АРАРАТБАНКа Ашот Осипян стал лауреатом премии <Банкир года>
|В Армении рассказали об эффективной борьбе с насилием и пытками
|Посольство России в Армении отреагировало на обвинения об убийстве гражданки РА со стороны российского военнослужащего
|В Израиле задержаны 40 арабских врачей с фиктивными дипломами из Армении
|Новаторский опыт <Айб> будет применен в Москве
|Никол Пашинян: 7 декабря мы не станем проводить агитацию, вместо этого мы посетим города, пострадавшие от Спитакского землетрясения
|Ардшинбанк признан «Банком года» от журнала The Banker
|В СК Армении по факту гибели военнослужащего-контрактника возбуждено уголовное дело по признакам статьи о доведении до самоубийства
|В этом году горожан и гостей Еревана ждет сюрприз: На площади Республики устанавливается новая декоративная елка
|В Ереване прошел Круглый стол <30 лет землетрясения в Спитаке: история, опыт и уроки трагедии>
|Генпрокуратура Армении сообщает о мошенничестве в особо крупных размерах в рамках строительства "транспортного коридора Север-Юг"
|Ушел из жизни врач от бога Павел Ананикян
|Ардшинбанк признан «Банком года» от журнала The Banker в Армении
|И.о. премьер-министра: Мы должны отвергнуть все секты в Армении, которые ограничивают волю наших граждан
|Сборная Армении сыграет в отборе Евро-2020 со сборными Италии, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Греции и Лихтенштейна
|Армен Саркисян и представители Лазаревского клуба обсудили перспективы расширения армяно-российских отношений
|СНБ Армении выявила крупные хищения в Гюмрийском филиале консерватории им. Комитаса
|На Армянской атомной электростанции выявлены серьезные правонарушения
|СМИ: Французская "MBDA Systems" поставит Азербайджану системы ПВО "ASTER 30 SAMP/T" и "VL Mica"
|Баку: Встреча Мнацаканян-Мамедъяров состоится 5 декабря Милане
|В Арцахе открылся новый завод по переработке камня
|На одной из боевых позиций ВС Армении найдено тело военнослужащего-контрактника Гора Саркисяна
|Спитакское землетрясение 30 лет спустя: Мифы и реальность глазами армянских экспертов
|Лукашенко: Различные санкции и разгорающиеся в мире торговые войны представляют собой шанс для экономик стран ЕАЭС
|"Мой шаг" представил свое видение экономического роста: Мы можем своим трудом занять достойную нишу на международной арене
|И.о. премьер-министра: Вооруженные силы Армении полностью сохраняют стратегическую инициативу в нахиджеванском направлении
|Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение в самоуправстве, совершенном с применением насилия
|Генеральный прокурор Армении обратился к парламентариям за согласием на арест депутата-республиканца Арама Арутюняна
|Экс- министр охраны природы Арам Арутюнян обвиняется в получении взятки в $14млн
|Армен Саркисян поздравил Саломе Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии
|Президент Армении поздравил наследного принца Абу-Даби с национальным праздником страны
|Зограб Мнацаканян 4 декабря отправится в Брюссель
|Владимир Путин предложил перенести саммит ОДКБ – Пашинян
|Владимир Евсеев: У Азербайджана нет оружия по своим характеристикам адекватного ОТРК "Искандер"
|Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
|Константин Затулин: Баку является виновником нарушения режима прекращения огня в 2016 году
|Владимир Казимиров: Армения в отличие от Азербайджана ищет компромиссы для мирного урегулирования карабахского конфликта
|5-6 декабря в большинстве районов Армении ожидаются осадки
|Омбудсмен Армении принял делегацию, возглавляемую Уполномоченной по правам человека Туркменистана
|Никол Пашинян представил основные пути развития человеческого капитала в Армении
|В предстоящем 6 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета Армению представит и.о. главы правительства
|Тоноян: Предпосылок для выхода Армении из ОДКБ нет
|Генпрокуратура Армении рапортует о выявленных преступлениях против избирательного права в предвыборный период
|Руководитель следственной группы по делу о беспорядках в Ереване в 2008 году решил судиться с главой ССС
|Никол Пашинян: Вслед за состоявшейся политической революцией в Армении должна последовать экономическая революция
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 3-го декабря
|Омбудсмен: В целях проведения мониторинга избирательного процесса сформирована рабочая группа
|Президент РА: Армения и Германия обладают серьезным потенциалом для углубления сотрудничества в научной сфере
|Немецкий банк KfW предоставит Армении грант в 23,2 млн евро на реализацию программы сохранения биоразнообразия и стабильного местного развития
|Казимиров: Сегодня именно Азербайджан заинтересован в нерешенности карабахского конфликта
|Состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Армения
|Первый рейтинг S&P в Армении достался Америабанку
|И.о. премьер-министра: Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время вывести армяно-российские отношения на качественно новый уровень
|Пленарное заседание "Лазаревского клуба": От армяно-российских отношений до региональных конфликтов и геополитических акторов
|Захарова о визите Саакяна в Москву: Эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная
|Кочарян: Любые прямые или косвенные признаки пересмотра Арменией традиционных геополитических приоритетов в это неспокойное время представляют угрозу
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