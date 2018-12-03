Понедельник, 3 Декабря 2018 17:16

АрмИнфо.Программа новогодних праздничных мероприятий подготовлена. Об этом в ходе совещания в мэрии Еревана доложили мэру столицы Айку Марутяну.

"Стартовали также мероприятия по Новогоднему украшению города и установлению главной елки на площади Республики. В этом году горожан ждет сюрприз: на площади Республики устанавливается новая декоративная елка. Высота, изготовленной из высококачественных искусственных веток ели составит 35+2 метра, диаметр - 14.4 метра. Елка будет украшен гирляндами длиной в 200 км и 1500 игрушками", - сообщили АрмИнфо в мэрии Еревана.

Как сообщили АрмИнфо в мэрии Еревана елка с украшениями обошлась столичному бюджету чуть более 70 млн драмов. А в целом Ереван и в этом году будет украшен прошлогодними новогодними декорациями, которые подвергались критике ереванцев.

Для сравнения скажем, что в прошлые годы праздничное убранство столицы в целом обходилось в 20-25 млн драмов.