Понедельник, 3 Декабря 2018 17:15

АрмИнфо. В Научно-образовательном центре "Нораванк" состоялся Круглый стол <30 лет землетрясения в Спитаке: история, опыт и уроки трагедии> Директор НОФ <Нораванк> с участием старших дипломатов посольств России, Беларуси и Казахстана в РА, представителей 102-ой российской базы, экспертных и общественных кругов.

Как отметил в своем докладе старший научный сотрудник Института востоковедения НАН РА, член Евразийского экспертного клуба Армен Манвелян, Спитакское землетрясение 1988- го года - одна из трагических страниц истории армянского народа. "В результате этого землетрясения был полностью разрушен весь север Республики. Землетрясение отняло жизнь более 25 тыс. человек, 19 тыс. стали инвалидами, полмиллиона людей остались без крова, частично, либо полностью были уничтожены 21 город и поселок городского типа, 324 села, город Спитак сравнялся с землей, 80% жилого фонда города Ленинакана было уничтожено, вышли из строя 230 промышленных объектов, Армения лишилась 52% своего экономического потенциала",- заявил он.

По его словам, для помощи пережившей трагедию Армении поспешили люди

со всей планеты - помощь оказывали 113 стран мира, включая многие

Европейские государства. Бельгия, Великобритания, Италия, Норвегия,

Франция, ФРГ, Швейцария и другие страны предоставили спасательное

оборудование, продукты и медикаменты. "В оказании помощи Армении участвовали также многочисленные международные организации и сообщества. Из разных стран мира в Армению стала прибывать помощь на самолетах, поездах, колоннах машин и т.д.",- резюмировал эксперт.

В свою очередь кандидат исторических наук, доцент Ширакского государственного университета Лилит Асоян отметила, что мощь и последствия этого катастрофического землетрясения в последствии в прессе будут сравнивать со взрывом десяти атомных бомб. "По масштабам разрушений землетрясение охватило почти половину площади республики. По официальным данным, погибло 25 тысяч человек (по данным открытых источников до 60 тысяч), 140 тысяч стали инвалидами, а 514 тысяч человек лишились крова. Был выведен из строя весь промышленный комплекс - 230 промышленных предприятий (ок 40%), жилой фонд - почти 90%",- отметила она.

По ее словам, трагедия Армении потрясла весь мир. "Предложения о помощи стали поступать буквально с первых часов после катастрофы. В пострадавшую республику прибыли врачи и спасатели из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США. В аэропортах Еревана и Ленинакана приземлялись самолеты с грузом медикаментов, донорской крови, медицинского оборудования, одежды и продовольствия из Италии, Японии, Китая и других стран. Помощь пришла из 113 государств со всех континентов. Даже из тех стран, с которыми у СССР не было дипломатических отношений - Израиля, Южной Кореи, Чили и ЮАР. Сострадание к народу Армении пересилило политические разногласия и различия. Широкую благотворительную деятельность в Армении развернула всемирно известная мать Тереза. В это горькое время жители Армении с особой силой ощутили поддержку своих соотечественников, проживающих во всех уголках мира. Уже через неделю после катастрофы французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур создал благотворительный фонд <Азнавур для Армении> для сбора средств в помощь исторической родине. Он собрал для земляков 6 миллионов долларов. Значительную финансовую помощь оказали знаменитый армянский бизнесмен и филантроп Алек Манукян и американский финансист, миллиардер Керк (Керкор) Керкорян. Неоценимый вклад в дело ликвидации последствий землетрясения внес председатель Совета Министров СССР того периода Николай Рыжков. В Армении до сих пор почитают его как героя и большого друга армянского народа",- резюмировала Асоян.

Отметим, что круглый стол организован исследовательско-аналитической общественной организацией <Интеграция и развитие>, научно-образовательным фондом <Нораванк> и Евразийским экспертным клубом.