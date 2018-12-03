Понедельник, 3 Декабря 2018 16:19

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении представила подробности уголовного дела по факту неэффективного использования финансовых ресурсов и злоупотреблении служебным положением при строительстве автомобильной дороги "Север-Юг".

"В ходе предварительного следствия получены данные о том, что в рамках строительства участка автомагистрали Ереван-Арташат и Ереван - Аштарак по Траншу 1 руководитель программы (представитель французской команды), осуществляющей технический контроль, по предварительному сговору с руководящим составом испанской компании- подрядчика по данному участку, а также с должностными лицами ГНКО "Организация по реализации транспортных программ и министерства транспорта, связи и ИТ в январе- июне 2016 года внес в документацию о промежуточных выплатах фальшивые (двойные) данные, в результате мошеннических действий была похищена сумма в размере $1,9млн. В отношении руководителя французской команды по признакам п.1, ч. 3-й, ст. 178-й УК РА (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, ред.) по подозрению в совершении преступного деяния выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он находится в статусе подозреваемого. Предварительное следствие продолжается", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее АрмИнфо сообщало, что на основе данных фактов 4 сентября 2018 года Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по признакам части 2-й статьи 308-й (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) УК РА. Досудебное производство дела осуществляется Главным управлениям по особо важным делам Следственного комитета РА.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, в результате всестороннего изучения материалов было выявлено, что вовлеченные в разработку и реализацию программы "транспортного коридора Север-Юг" должностные лица в течение 2009-2018 г.г. с целью сокрытия фактов, указывающих на явное неэффективное управление Программой, создания иллюзии об осуществлении Программы в соответствии с ее целями и задачами, исходя из личных и групповых интересов, использовали должностное положение во вред служебным обязательствам, в результате чего нанесли вред законным интересам государства и общества, что привело к тяжелым последствиям.

В частности, около девяти лет с нарушением намеченных сроков, не были завершены строительные работы магистрали Север-Юг, не были осуществлены ожидаемые от программы гражданами, общественностью и государством цели и результаты в вопросах сокращения времени транспортировки, создания безопасной, качественной магистрали и стимула для развития экономики и бизнес-связей. Более того, в имущественном смысле государству был нанесен ущерб в 23.553.817.000 драмов (порядка $48,69 млн.). Сообщалось, что в некоторых случаях, включая в договоры о предоставлении консультативных услуг цену, дважды превышающую сумму, закрепленную в правовых актах, безосновательно и необоснованно проводя изменения в содержании и стоимости договоров, они поднимали цены, а к предоставляемым услугам добавляли повторные или не являющиеся необходимостью работы. В результате консалтинговым организациям выплачивались суммы, превышающие оговоренные. Кроме того, не предпринимались меры по соблюдению состава и качества нормативов и стандартов стройматериалов, в частности, цемента, а также по осуществлению повседневного контроля за осуществлением работ. В итоге, несмотря на изменения документа о застройке, а также зарегистрированных очевидных недостатков в строительных работах и бетонном покрытии, были приняты в эксплуатацию участки автомагистрали Ереван-Арташат и Ереван - Аштарак по Траншу 1.

Напомним, что 13 ноября с трибуны Национального Собрания РА исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян заявил, что дорога "Север-Юг" должна быть обязательно построена. Пашинян подчеркивал, что ведутся грунтовые работы, но появились проблемы, связанные с асфальтным покрытием, что обусловлено низким качеством цемента и бетона. В итоге, как отметил и.о. премьера, та часть дороги, которая уже построена, не соответствует качественным показателям. В настоящее время ведутся исследования, по итогам которых будет принято дальнейшее решение. 24 ноября и.о. министра транспорта, связи и IT-сферы РА Акоп Аршакян заявлял, что в первом транше дорожной программы Север-юг выявлены нарушения на $2 млн. из-за двойной оплаты труда. "В плане контроля за качеством по траншу-1 и траншу-2 взяты пробы цемента, щебня и бетона и отправлены в Канаду на дополнительную экспертизу", - сказал Аршакян.

Ранее АрмИнфо сообщало, что на отрезке транспортного коридора "Север-Юг" - Ереван- Арташат, который был сдан в эксплуатацию в конце 2015 года, образовались ямы, а на ряде участков - трещины. Между тем, согласно фактической смете в $2 млн. за 1 км. дорога должна была быть великолепной. Работы на данном участке выполняла испанская компания "Corsan Corviam". Не лучше ситуация складывается и на участке Талин-Ладжик, которую строит китайская компания "Синохидро Корпорейшн", допустившая многочисленные нарушения. Кредитный договор по траншу-1 Дорожной программы Север-юг подписан 12 октября 2009г. Цена транша - $70,4 млн - включая налоги. По текущим расчетам, строительство всей 556-километровой автомагистрали "Север-Юг", которая растянется от Бавры до Мегри, будет стоить более $2 млрд., поскольку её только южный участок, между городами Арташат и Мегри, по предварительной оценке обойдется в $1,5 млрд. Между тем, в сентябре 2012 года, когда началось строительство автомагистрали, сумма, которую называли представители правительства Армении, была более чем вдвое меньше - $962 млн