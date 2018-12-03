Понедельник, 3 Декабря 2018 16:16

АрмИнфо. На 88-ом году из жизни ушел доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки, председатель Армянской академии хирургических наук, академик Российской академии медицинских наук, почётный член президиума Общества хирургов Армении Павел Ананикян.

Павел Петрович Ананикян с 1963 г. работал на кафедре общей хирургии Ереванского государственного медицинского университета - сначала ассистентом, доцентом, профессором, а с 1976 г. - заведующим кафедрой. С 1976 по 1998 гг. - главный хирург клинической больницы №3 г. Еревана. Президент Армении наградил профессора Ананикяна медалью Мхитара Гераци.

Будучи художником - самоучкой, П. Ананикян являлся обладателем диплома крупной Всесоюзной выставки в московском Манеже, выставлялся в Ташкенте на выставке художников стран СНГ. Каталог его картин издан значительным тиражом. Кроме того, известный хирург занимался и писательской деятельностью.

Ананикян часто выступал на телевидении, на страницах газет и журналов, как армянских, так и зарубежных. В связи с 60-летием со дня рождения Павлу Петровичу было присвоено звание заслуженного деятеля науки Армении, а его биография вписана в Армянскую энциклопедию.