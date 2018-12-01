Суббота, 1 Декабря 2018 17:06

АрмИнфо.Тот факт, что Россия поставляет Армении вооружение и военную технику нивелирует количественное превосходство Азербайджана. Об этом 1 декабря в ходе заседания Лазаревского клуба в Ереване заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Он отметил, что особое место в поставке вооружения занимает ОТРК "Искандер", и систем залпового огня. Евсеев подчеркнул, что на сегодняшний день Азербайджан находится в поиске поставщиков военной техники, которая по своим характеристикам была бы адекватна возможностям "Искандеров". "Именно поэтому Азербайджан и закупил у Беларуси установку РСЗО "Полонез". Однако, я хочу отметить, что данная установка все же уступает "Искандерам". Азербайджан закупает у Израиля беспилотники, а Армения приобрела у России средства радиоэлектронной борьбы", - заметил эксперт.

Евсеев также заявил, что Азербайджан все же не оставляет своих попыток вновь достичь качественного превосходства. "В том случае, если Азербайджану все же удастся вновь достичь качественного превосходства, это может подтолкнуть их к силовым действиям. Кроме того, хочу подчеркнуть, что в создавшейся ситуации для Армении и Арцаха весьма опасно любое изменение линии соприкосновения. Все дело в том, что "зона безопасности" расположенная вокруг Карабаха является хорошей защитой для территории данной республики. Любое изменение границы может привести к потере не только зоны безопасности, но и всего Карабаха", - подчеркнул эксперт.

В связи с этим, Евсеев подчеркнул важность армяно-российского сотрудничества, котрое является гарантом безопасности Армении от возможной агрессии со стороны Турции и Азербайджана", - заключил Евсеев.