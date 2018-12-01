Суббота, 1 Декабря 2018 17:04

АрмИнфо. Не следует ожидать от турок гуманного отношения к армянам. Об этом 1 декабря в ходе заседания Лазаревского клуба в Ереване заявил известный российский востоковед Виктор Надеин-Раевский.

Он заметил, что, как всем известно из истории, в 1915 году турки приняли решение о депортации и уничтожении армян, так как последние клином врезались в тюркский мир. "В общем-то ситуация с тех пор не слишком-то и изменилась, и как армян воспринимали в 1915 году, так они воспринимаются и сейчас", - подчеркнул Надеин-Раевский.

Эксперт заметил, что за прошедшие 20 лет идеи тюркизма получили широкое распространение на постсоветском пространстве, так как тысячи студентов получили свое образование в так называемых турецких лицеях в десятках стран мира. "Таким образом, было выращено новое поколение с новым восприятием мира. Эти люди, бесспорно, получили прекрасное образование, однако, есть одно "но" - изучение истории сильно хромает. Все это сейчас пропагандируется и в современной Турции", - заявил Надеин- Раевский.

Он также заявил, что на сегодняшний день очевидно, что народ Арцаха не готов идти под ярмо Азербайджана. Также эксперт выразил надежду на то, что в России осознают сложившуюся ситуацию. "Любой армянин на территории Азербайджана будет либо уничтожен, либо выдворен с этих территорий, как это было в Нахиджеване. Этот народ не готов к осознанию ошибок прошлого и любая сдача территорий сегодня (т.н. пояс безопасности вокруг бывшей НКАО - Ред.) является потерей оборонных позиций", - заключил эксперт.