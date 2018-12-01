Суббота, 1 Декабря 2018 16:38

АрмИнфо. Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию коллективной безопасности заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова", сказал в интервью корреспонденту АрмИнфо президент Научного общества кавказоведов, эксперт ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова Александр Крылов.

Александр Борисович, недавно в Ереване состоялся круглый стол по кавказской проблематике. Кто его организовал и каковы результаты?

Действительно, 26-27 ноября 2018 года мы провели российско-армянский круглый стол «2018: ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД ДЛЯ ЮЖНОГО КАВКАЗА?». Организатором выступило Научное общество кавказоведов (НОК) в партнерстве с российской НПО «Диалог» и нашими постоянными армянскими партнерами - Институтом востоковедения НАН РА и Институтом Кавказа.

Что из себя представляет Научное общество кавказоведов?

Научное общество кавказоведов (НОК) было создано в 2010 году, его целью является всестороннее изучение Кавказа в его тесной взаимосвязи с общемировым развитием, популяризация научных знаний и достижений современного кавказоведения. НОК проводит различные научные мероприятия, проведенный в Ереване круглый стол является 15-м по счету за восемь лет. Конференции НОК проводились во Владикавказе, Москве, Ростове-на-Дону, Париже, Пятигорске, Ставрополе, Сухуме и Цхинвале.

Круглый стол «2018: ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД ДЛЯ ЮЖНОГО КАВКАЗА?» был пятым по счету мероприятием НОК в Армении. Это мероприятие, как и многие другие проекты НОК были осуществлены в рамках сотрудничества с общественной организацией «Диалог» во главе с Юрием Людвиговичем Навояном, который был в числе основателей нашего общества. В настоящее время мы размещаем материалы круглого стола одновременно на сайтах НОК и организации «Диалог».

Мы очень высоко ценим то внимание, которое уделило нашему мероприятию руководство Армении. С приветствием в адрес участников мероприятия выступил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, затем состоялась встреча российских участников с президентом страны Арменом Саркисяном. В ходе продолжавшейся более часа встречи с президентом РА нам удалось обсудить широкий круг разнообразных проблем, в том числе и многие проблемы в наших двусторонних отношениях. Доброжелательная атмосфера этой встречи произвела большое впечатление на российских участников.

В ходе круглого стола обсуждались многие проблемы в отношениях между Арменией и Россией. Эти проблемы становятся все более сложными?

Отношения между различными государствами не могут быть совершенно идеальными, не иметь никаких проблем. Однако таких проблем в наших двусторонних отношениях действительно накопилось слишком много. При этом, что особенно печально, нарастают и проблемы в сфере безопасности. То есть даже там, где общность интересов двух стран является очевидной. Поэтому в ходе работы круглого стола мы уделили особое внимание обсуждению этой проблематики, ее анализу был посвящен доклад «Проблемы региональной безопасности Южного Кавказа», который сделал постоянный участник наших конференций Вагаршак Арутюнян.

В какой мере продолжает играть свою роль "Казус Хачатурова"?

В контексте нынешней внутриполитической ситуации проблема утверждения нового генсека ОДКБ приобрела принципиально важное значение для Армении. Во многом она приобретает определяющее значение и с точки зрения региональной безопасности и будущих перспектив интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Поэтому мы уделили столь большое внимание данной проблематике не только в ходе работы круглого стола, но и в ходе обсуждений с экспертами и представителями различных политических сил.

В результате картина получается следующая. В Армении отказ от соблюдения, записанного в Уставе ОДКБ за каждым из государств-членов трехлетней квоты на пост генсека ОДКБ воспринимается как дискриминация собственного государства и в этом едины представители различных политических сил. Похоже, что и в обществе по этому вопросу имеется полное единодушие. Такое же единодушие наблюдается в поддержке выдвинутой от Армении кандидатуры на пост генсека Вагаршака Арутюняна. Выбор Никола Пашиняна в пользу этой кандидатуры мне представляется совершенно обоснованным: Арутюнян был в числе тех, кто создавал ОДКБ, он как никто другой в курсе всех проблем этой организации. Он никогда не был фигурантом громких скандалов, поэтому все высказываемые опасения по поводу возможного повторения "казуса Хачатурова" не имеют под собой никаких оснований.

Арутюнян считается в Армении пророссийским политиком, но с критикой данной кандидатуры не выступили даже те политические силы, которые являются принципиальными противниками союза с Россией. Объяснить подобное единодушие в контексте предстоящих выборов и острого противостояния различных политических сил можно только тем, что назначение Арутюняна на пост генсека ОДКБ рассматривается всеми политическими силами как принципиально важное с точки зрения интересов безопасности Армении. Оно будет свидетельствовать о способности России защищать интересы своего союзника на Кавказе и станет свидетельством эффективности ОДКБ в обеспечении безопасности Армении как государства-члена этой организации. Очевидно, что если этого не произойдет - это вызовет в Армении крайне негативную реакцию.

В контексте предстоящих выборов Пашинян не может дать согласие на назначение генсеком ОДКБ белорусского представителя, либо на продолжение работы еще на полтора года нынешнего и.о. генсека Валерия Семерикова. Так что, если лидеры РБ и РК продолжат настаивать на "белорусском варианте", а Пашинян не подпишется ни под одним вариантом кроме армянского, то ситуация становится патовой. Это значит, что переговоры по данной проблеме могут продолжаться вплоть до истечения срока армянской квоты - т.е. еще полтора года.

Очевидно, что это не пойдет на пользу ни ОДКБ, ни ЕАЭС, ни российско-армянским отношениям. Наилучшим выходом из ситуации было бы принятие решения на основе действующих норм Устава ОДКБ, который закрепляет за каждым из государств-членов трехлетнюю квоту на пост генсека ОДКБ. А все сложности, возникшие из-за "казуса Хачатурова" решить на будущее путем внесения соответствующих поправок в Устав ОДКБ. Иначе может возникнуть совершенно нелепая ситуация уже и с белорусским представителем на посту генсека в случае прекращения им срока его полномочий досрочно. У Михаила Булгакова в "Мастере и Маргарите" как раз об этом: "Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!".

Если следовать нынешней логике Александра Лукашенко и поддерживающего его Нурсултан Назарбаева получается, что если белорусский представитель по какой-то причине на следующий день после утверждения на должности генсека прекращает свои полномочия - они тут же переходят к представителю Казахстана. А если та же проблема возникнет и с ним? Получается очевидная нелепица, которая приводит многих экспертов к убеждению, что действия Лукашенко и Назарбаева продиктованы тем, что они выступают лоббистами интересов Азербайджана, который не входит в число членов ОДКБ.

Очевидно, что сторонники превращения ОДКБ во влиятельную и эффективную организацию коллективной безопасности заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова". Пользуются ли они преобладающим влиянием в ОДКБ покажут результаты саммита ОДКБ, который состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.