Суббота, 1 Декабря 2018 15:46

АрмИнфо.Окончательная договоренность по Арцаху, это признание независимости Нагорного Карабаха, и возвращение всех или части территорий так называемой зоны безопасности Азербайджану. Об этом 1 декабря в ходе заседания Лазаревского клуба в Ереване заявил первый зампред комитета Государственной Думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

Депутат отметил, что это то, что лежит на поверхности любой модели. "В создавшихся сегодня условиях говорить о возвращении данных регионов в обмен на проведение в будущем обсуждения по самоопределению вряд ли реально. Ведь именно Азербайджана сторона является виновником нарушения режима прекращения огня в 2016 году, именно Азербайджан постоянно наращивает агрессивную риторику, не было еще ни оного года, когда они не угрожали бы решить данный вопрос силовым путем", - подчеркнул Затулин.

Депутат отметил, что ситуация очень осложняется еще и тем, что Азербайджан внимательно следит за туристами, которые посещают Карабах. Затулин заявил, что в данной ситуации настаивать на возвращение территорий в качестве жеста доброй воли или на основе пакетного принципа очень сложно. Депутат отметил, что Баку проводит такую же тупиковую политику, связанную с возвращением всех террарий, как и Грузия, Украина, а также Молдова. "Подобным образом Азербайджан сам себе перекрывает пути развития в качестве демократического государства, и всякие беззакония в стране оправдывает патриотизмом",

- подчеркнул депутат.

Затулин также отметил, что Россия не может закрывать глаза на карабахскую проблему: <Москва должна сосредоточить свои усилия на недопущении войны>. Депутат также отметил, что в Москве говорят о том, что России не следует вмешиваться в данный конфликт, чтобы не портить отношения ни с Арменией, ни с Азербайджаном. Однако, по словам Затулина, это неэффективная практика, и России нужно самой говорить об этой проблеме и способствовать ее решению.