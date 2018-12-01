Суббота, 1 Декабря 2018 15:23

АрмИнфо.Армянские синоптики сообащют, что 1 декабря днем, 2-го - ночью и 5-6 декабря в большинстве районов Армении ожидаются осадки, в Лори и предгорьях Сюника - в виде снега.

Согласно информации МЧС РА, 2 декабря днем и 3-4 декабря ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

2 декабря 5-6 декабря в большинстве районов Армении ожидаются осадки температура воздуха повысится на 2-3градуса, в Лори, Тавуше, Сюнике

и Арцахе - на 5-6градусов, а 3-го во всех районах понизится на 3-4градуса.

В Ереване 1 декабря днем, 2-го - ночью и 5-6 декабря ожидаются дожди. 2 декабря днем и 3-4 декабря ожидается погода без осадков