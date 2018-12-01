Суббота, 1 Декабря 2018 14:43

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении, возглавляющий предвыборный список предвыборного блока "Мой шаг", Никол Пашинян, 1 декабря на встрече с избирателями в городе Мегри Сюникской области призвал сформировать качественно новое отношение и системе образования. Пашинян представил основные пути развития человеческого капитала в Армении.

По словам и.о. главы правительства, существующее на сегодня отношение к системе образования, к сожалению, носит формальный характер. Родители зачастую судят о качестве образования своего ребенка руководствуясь его отметками в дневнике. "Разве мы задаемся вопросом, насколько данные отметки адекватны полученным знаниям, или же насколько они обеспечивают будущую конкурентоспособность ребенка на рынке труда", - вопросил Пашинян.

По словам лидера блока "Мой шаг", предводителям бархатной революции предстоит огромная работа в этом направлении. "Мы не имеем права на терпимость в отношении некачественного педагога, поскольку специалист низкого уровня демотивирует хорошего. В этом вопросе мы не можем позволить себе идти на компромиссы", - заявил он.

Никол Пашинян отметил, что Армения традиционно гордиться человеческим капиталом. "Это наше самое большое богатство",- указал и.о. премьера. По его словам, все усилия должны быть направлены на том чтобы повысить уровень образования на новые высоты, поскольку именно оно является гарантом будущих побед для подрастающего поколения и всей страны, в целом. Таким образом, как указал Пашинян, деятельность нового правительства должна быть нацелены на усовершенствования образовательной системы и формирования здоровой нации. "Армения должна быть одной из самых процветающих стран мира",- заключил Пашинян.

Отметим, что кандидаты от блока "Мой шаг" во главе с и.о. главы правительства Армении Николом Пашиняном проводят встречи с избирателями в населенных пунктах Сюникской области. Свою агиткампанию они начали с города Мегри. Кандидаты от альянса <Мой шаг" посетят также города Каджаран, Капан и Горис.