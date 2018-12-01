Суббота, 1 Декабря 2018 14:10

АрмИнфо.В предстоящем 6 декабря заседании ЕАЭС Армению представит и.о. главы правительства. "И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС 6 декабря в Санкт-Петербурге", - об этом заявил корреспонденту АрмИнфо пресс- секретарь премьер-министра Арман Егоян.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что и.о. премьер-министра Никол Пашинян не будет участвовать в заседании ЕАЭС в Санкт-Петербурге, а его заменит и.о. первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян. Объяснялось это тем, что и.о. премьера находится в отпуске, а также занят предвыборной кампанией в Армении.

Тем временем ранее АрмИнфо сообщало, что и.о. премьер-министра Армении, возглавляющий предвыборный список предвыборного блока "Мой шаг", Никол Пашинян, чтобы полноценно участвовать в агитационной кампании к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам уходит в отпуск с 26-го ноября по 5-е декабря.