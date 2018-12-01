Суббота, 1 Декабря 2018 13:17

АрмИнфо.Предпосылок для выхода Армении из ОДКБ нет. Об этом, как передает РИА Новости, заявил российским журналистам и. о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

По его словам, представитель Армении готов продолжить исполнять обязанности генсека ОДКБ. "Армения готова продолжить исполнять обязанности секретаря ОДКБ. То есть, назначить нового представителя (на этот пост - ред.)", - сказал Тоноян.

Как указал и.о. министра обороны Армении, сегодня в рамках Организации не существует процедуры на случай прекращения деятельности генсека до окончания срока. "Нужна такая процедура, она не прописана",- указал Тоноян.

Отвечая на вопрос о том, могут ли проблемы в ОДКБ (имеющиеся в Организации, по мнению армянского премьера) послужить поводом для выхода Армении из Организации, и.о министра заявил: "Я не слышал о такой проблеме, которая может быть предпосылкой для выхода Армении из ОДКБ, нет таких предпосылок - ни геополитических, ни военно-политических, ни стратегических". "Армения является соучредителем этой Организации и обсуждение проблемных вопросов ОДКБ - это нормальное явление",- отметил Тоноян.

Ранее Армения досрочно отозвала своего представителя на посту генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. При этом Ереван настаивает, что руководящий пост должен остаться за Арменией до 2020 года.