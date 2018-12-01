Суббота, 1 Декабря 2018 12:42

АрмИнфо.По положению на 30 ноября по 25 сообщениям о преступлениях против избирательного права в предвыборный период были предприняты проверочные мероприятия или соответствующие процессуальные процедуры. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении.

В частности, 19 из них являются результатом мониторинга публикаций СМИ, 3 сообщения были получены из ЦИК, кандидата в депутаты и партии, участвующей в выборах, а остальные 3 – это сигналы, полученные Полицией РА от граждан.

В 15-ти сообщениях из 25-ти содержалась абстрактная информация о предполагаемом преступлении. Они направлены в Полицию РА, и по ним проводятся проверочные мероприятия. По 6 случаям готовятся материалы в порядке, установленном ст 180-181 УК РА. При изучении материалов по остальным 4 сигналам выявлено отсутствие признаков состава преступления.