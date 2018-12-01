Суббота, 1 Декабря 2018 12:40

АрмИнфо.Руководитель следственной группы по делу о беспорядках в Ереване 1 марта 2008 года Ваагн Арутюнян подал в суд на главу Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасуна Хачатряна. Арутюнян требует опровергнуть клеветнические заявления Хачатряна, сообщается на портале судебной информации datalex.am.



"В суд города Еревана поступил иск Ваагна Арутюняна против Сасуна Хачатряна с требованием обязать ответчика опровергнуть клеветнический текст", - говорится в сообщении. Иск рассмотрит судья Айарпи Заргарян.

Ранее в Специальной следственной службе заявили, что Арутюнян, на посту ее старшего следователя по особо важным делам и руководителя следственной группы по делу 1-2 марта 2008 года, с помощью отдельных следователей и сотрудников полиции, в том числе эксперта, организовал фальсификацию документов. Позже эти обвинения подтвердил Сасун Хачатрян.

В частности, согласно сообщению ССС, выяснилось, что В. А. занимая в 2007-2011 гг. должность старшего следователя по особо важным делам ССС, организовал фальсификацию доказательств, в частности, с целью сокрытия “реальных обстоятельств неконституционного использования Вооруженных сил Республики Армения, в том числе незаконного применения огнестрельного оружия служащими вооруженных сил” во время событий в городе Ереване в период 1-2 марта 2008 года. В сообщении отмечается, что по решению от 5 марта 2008 года в ходе проведения экспертизы В. А. и следователь той же группы пригласили представителя командного состава войск полиции и заявили, что для сокрытия участия подразделений Минобороны и опровержения слухов об осуществлении ими действий необходимо обменять обнаруженные на месте происшествия около 1000 гильз на стрелянные полицейскими гильзы. Высокопоставленный полицейский войск полиции, в свою очередь, поручил своим подчиненным выполнить поручение. Необходимое количество выстрелов было произведено на стрельбище в селе Гетазат Араратской области. Затем гильзы были переданы эксперту-баллисту А.А.

Последний, содействуя В. А., выполняя его распоряжение, заменил гильзы и внес требуемую информацию о результатах экспертизы в выданное им заключение от 29 декабря 2008 года, которое в качестве сфальсифицированного доказательства было приложено к материалам уголовного дела 30 декабря 2007 года.

Имена обвиняемых Специальная следственная служба не указывала, однако стало известно, что следственную группу до 2011 года возглавлял старший следователь по особо важным делам Специальной следственной службы Ваагн Арутюнян, а специалистом по баллистической экспертизе был Артур Ованнисян. В июле этого года генерал-майор юстиции Ваагн Арутюнян был освобожден от должности заместителя начальника Следственного комитета Армении и начальника Главного управления по расследованию особо важных дел <согласно собственному заявлению>. Ваагн Арутюнян в прошедшие годы на встречах с журналистами неоднократно заверял, что дело о событиях 1 марта 2008 года расследуется в полном объеме.

В начале ноября Суд общей юрисдикции Еревана принял решение о применении в отношении бывшего заместителя главы Следственного комитета Армении Ваагна Арутюняна и эксперт-баллиста Полиции Артура Ованнисяна двухмесячного ареста в качестве меры пресечения в рамках дела 1 марта 2008 года. Защита Арутюняна сочла данное решение незаконным и намерена опротестовать его в Апелляционном суде.

Адвокат Мигран Погосян заявил журналистами, что на суд было оказано давление. По его словам, незаконным было также объявление Арутюняна в международный розыск, поскольку следственный орган был проинформирован о месте нахождения бывшего заместителя главы СК, который в настоящее время находится в Москве и проходит там стационарное лечение.