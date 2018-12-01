Суббота, 1 Декабря 2018 11:37

АрмИнфо.Вслед за состоявшейся политической революцией в Армении должна последовать экономическая революция. Об этом, принимая президента компании компании National Instruments Джеймса Трушарда, который удостоился Государственной премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий, заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, власти новой Армении разработали повестку развития сферы информационных технологий. "Я принял решение присудить Вам награду за всемирный вклад в сферу информационных технологий, что является не только высокой оценкой Ваших достижений, но и важно с точки зрения того, как можно изменить мир индивидуальными достижениями. Мы надеемся, что мы сможем побудить граждан Армении поверить в свои индивидуальные возможности и принять меры по изменению мира. В этом отношении Вы являетесь достойным подражания примером, и мы хотим представить Ваш пример нашей молодежи", - подчеркнул Никол Пашинян.

Джеймс Трушард поблагодарил и.о. премьер-министра за высокую оценку его деятельности и подчеркнул, что видит большое будущее в области высоких технологий в Армении. Он придал большое значение развитию системы образования и подготовке высококвалифицированных кадров в области инженерии. В то же время Джеймс Трушард подчеркнул, что возглавляемая им компания готова углубить сотрудничество с армянскими партнерами и, тем самым, способствовать дальнейшему продвижению сферы в стране.

В этом контексте и.о. премьер-министра коснулся политики и видений правительства РА по улучшению предпринимательской среды, привлечению иностранных инвестиций, развитию информационных технологий и других отраслей экономики.

Отметим, что National Instruments стала первой международной компанией, переехавшей в ереванский "Инженерный город". Компания работает в Армении с 2007 года. Она, в основном, занимается тестированием интегральных схем, а также над коммуникационными технологиями, в том числе технологией будущего 5G. National Instruments совместно с фондом "Инкубатор предприятий" и Национальным политехническим университетом создали на территории последнего инженерные лаборатории, где студенты могут получать знания и опыт международного уровня. Эти же студенты становятся сотрудниками как National Instruments, так и других компаний, работающих в сфере инженерии и информационных технологий.

National Instruments - американская компания, один из мировых лидеров в технологии виртуальных приборов и в сфере разработки и изготовления аппаратного и программного обеспечения для систем автоматизированного тестирования. Она имеет представительства в 41 стране, в которых работают свыше 6000 сотрудников.