Суббота, 1 Декабря 2018 10:51

АрмИнфо.В целях проведения мониторинга избирательного процесса по подготовке и проведению 9 декабря внеочередных выборов в Национальное Собрание Армении сформирована рабочая группа. Об этом в ходе встречи с руководителем наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Урсулой Гашек заявил Защитник прав человека РА Арман Татоян.

По его словам, которые приводит офис Омбудсмена, рабочая группа будет осуществлять свою деятельность в рамках своих полномочий в соответствии с требованиями закона. Арман Татоян подчеркнул, что в ходе всей предвыборной кампании и дня выборов рабочая группа в ежедневном режиме будет осуществлять мониторинг за публикациями в СМИ о нарушениях избирательного процесса. В тоже время, будут обеспечены необходимые обсуждения по адресованным Омбудсмену устным и письменным жалобам, включая оповещения по "горячей линии". Группа также будет ответственна за юридические консультации, прием граждан и быстрое реагирование. Руководитель наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ подчеркнула важную роль Защитника прав человека в обеспечении избирательных прав граждан.

Напомним, что 9 декабря в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, для участия в которых ЦИК зарегистрировала 11 политических партий и блоков. Это блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения", "Национальный прогресс", "Христианско-народное возрождение", Всеармянская партия "Сасна црер", "Оринац Еркир", блок партий "Мы", АРФ "Дашнакцутюн", партия "Просвещенная Армения", Республиканская партия Армении, Социал-демократическая партия "Решение гражданина"