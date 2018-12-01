Суббота, 1 Декабря 2018 10:46

АрмИнфо. Находящийся с официальным визитом в Германии президент Армении Армен Саркисян накануне в городе Цойтен посетил научно-исследовательский центр DESY, который осуществляет фундаментальные исследования в сфере физики частиц и создание источников синхротронного излучения.

Как передает пресс-служба президента РА, центр активно сотрудничает с национальной научной лабораторией им. Алиханяна, Ереванским

институтом физики и институтом синхротронных исследований "КЕНДЛ".

В ходе знакомства с деятельностью центра председатель Совета директоров DESY, профессор Гельмут Дош рассказал Армену Саркисяну о

деятельности возглавляемого им научного учреждения и возможностях ускорителя "PEITZ", после чего состоялась встреча президента РА с членами ученого совета центра. Отметив, что Армения обладает серьезными традициями в сфере фундаментальных наук, и, особенно, в сфере физики, Армен Саркисян подчеркнул, что сформированное взаимодействие с армянскими научными учреждениями имеет большой потенциал. "Рад, что увидел в DESY и армянских ученых, присутствие которых здесь является наглядным подтверждением истинного армяно-германского сотрудничества. Считаю, что в рамках ваших новых проектов имеются серьезные возможности для углубления этого сотрудничества", - подчеркнул президент РА, добавив, что Армения обладает хорошими специалистами и связями, республика показала, что может производить высококачественную продукцию. Следовательно, думаю, что мы должны продолжить и развить наше взаимодействие", - отметил Армен Саркисян, добавив, что готов оказать максимальное содействие для углубления сотрудничества.

Отметим, что DESY - это самый большой в Германии исследовательский

центр по физике частиц, расположенный в Гамбурге и Цойтене.

Основные направления деятельности DESY - это фундаментальные

исследования по физике частиц и создание источников синхротронного

излучения, и предоставление этих источников для исследований в области физики твердого тела, биологии, химии и т.д. Для этих целей в DESY созданы и эксплуатируются несколько ускорителей частиц. В настоящее время одними из возможных будущих проектов рассматриваются создание Международного линейного коллайдера и IceCube. DESY финансируется главным образом правительством Германии и земель, где находятся исследовательские центры.