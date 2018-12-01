Суббота, 1 Декабря 2018 10:41

АрмИнфо.Немецкий банк KfW предоставит Армении грант в 23,2 млн евро на реализацию программы сохранения биоразнообразия и стабильного местного развития. Церемония подписания грантового соглашения состоялась накануне в присутствии исполняющего обязанности премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Документ подписали и.о. министра финансов РА Атом Джанджугазян, и.о. министра охраны природы Эрик Григорян и директор регионального офиса банка KfW Клаус Вейгель.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, грантовые средства предоставлены Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии. Объем финансовой помощи со стороны Германии беспрецедентен в регионе и является одним из крупнейших в глобальном плане. Исходя из необходимости эффективного сохранения и устойчивого использования богатого и уникального биоразнообразия Армении, реализация программы становится более важной и может иметь решающее значение для решения существующих проблем в этой сфере, а также в плане установления качественно нового уровня для управления особо охраняемых природных территорий. Программа не подразумевает каких­либо территориальных или географических ограничений и может быть реализована в любой стране, богатой биоразнообразием. Она предусматривает всеобъемлющие рамки для реализации мероприятий по сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов и охраняемых районов, управлению природными ресурсами и природными памятниками, восстановлению лесов, а также социально-экономическому развитию и поощрению экологического туризма.