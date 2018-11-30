Пятница, 30 Ноября 2018 21:43

АрмИнфо. В годы пребывания Ильхама Алиева у власти никаких позитивных подвижек в урегулировании нагорно-карабахского конфликта нет, вместо этого целая серия накладок, вплоть до пробы сил, как в апреле 2016 г. Такое мнение в беседе с журналистами выразил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от РФ Владимир Казимиров на полях заседания Лазаревского клуба.

По его словам, в Азербайджане пытаются вынести на первый план освобождение "оккупированных территорий". "Я использую лексикологию резолюции СБ ООН. Но, ведь это недостижимо без встречных уступок армянским сторонам. А на эти уступки нынешнее руководство Азербайджана, к сожалению, не способно", - констатировал Казимиров, добавив, что складывается парадоксальная ситуация, когда Азербайджан в существующих условиях добиться своего не может, так как не может пойти на встречные уступки, и потому именно Баку выгодна нерешенность конфликта.

"Правящая элита, да и лично Ильхам Алиев и его первый заместитель фактически обманывают свой народ показным патриотизмом, устраивая инциденты, пробу сил в апреле 2016 г, саботируя разного рода конструктивные предложения посредников, от отвода снайперов до механизмов расследования инцидентов. Им оказывается это нужно. И дышат они былой враждой вместо того, чтобы настроиться на поиск конструктивных компромиссов", - отметил дипломат.

Говоря о территориях, которые потерял в свое время Азербайджан, Казимиров напомнил, что это стало прямым следствием того, что Баку в те годы, к сожалению, доводил до абсурда свое стремление решить конфликт силой. "Ведь когда военный конфликт разгорался, еще оккупированных территорий не было. Они стали появляться по мере того, как Азербайджан продолжать нарушать резолюции СБ ООН. В них первейшим пунктом было требование незамедлительного прекращения военных действий и враждебных актов, разного рода блокад. Эти первые пункты резолюции Совбеза ООН кем не выполнялись?>, - вопрошал Казимиров.

Отвечая на вопрос об участии Нагорного Карабаха в переговорах, бывший посредник подчеркнул, что в этом вопросе у него лично, есть много доводов за то, чтобы Арцах был признан прежде всего стороной конфликта. "Конфигурация этого конфликта заметно отличается от других конфликтов на постсоветской территории. Там везде классическая конфигурация, там две стороны. Тут в две стороны нельзя вписаться. Были даже случаи противоречий между Степанакертом и Ереваном. Поэтому, конечно, то, что Нагорный Карабах сторона конфликта, а следовательно должен быть участником, для меня очевидно. Другое дело, что этого никак не хочет Баку. Другое дело, что последние 20 лет примерно так сложилось, что переговорный процесс шел в размере 2, а не всех 3 сторон. Эти элементы затрудняют возобновление участия Нагорного Карабаха в переговорном процессе", - сказал он, добавив, что у него много доказательств того, что азербайджанская сторона в первое время апеллировала именно к Степанакерту - все звонки, официальные обращения, да и соглашение о прекращении огня подписано с Нагорным Карабахом, и только потом было обращение к Еревану, причем по просьбе Гейдара Алиева.