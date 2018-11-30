Пятница, 30 Ноября 2018 20:26

АрмИнфо. 30 ноября в Министерстве иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Армения.

С арцахской стороны в консультациях приняли участие заместители министра иностранных дел Феликс Хачатрян и Армине Алексанян, руководители подразделений МИД, а со стороны Республики Армения - заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями относительно расширения международного сотрудничества Арцаха и его вовлеченности в международные процессы.

В рамках консультаций Шаварша Кочаряна принял министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян. Глава МИД высоко оценил сотрудничество между двумя ведомствами, подчеркнув важность поддержания регулярных контактов и консультаций на различных уровнях. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Республики Арцах.