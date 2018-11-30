Пятница, 30 Ноября 2018 18:54

АрмИнфо. S&P Global Ratings присвоил Америабанку долго- и краткосрочный кредитный рейтинг эмитента "B+/B" с прогнозом "Cтабильный". В пресс-службе Банка уточнили, что Армении страновой рейтинг со стороны S&P по сей день не присваивался.

S&P Global Ratings полагает, что оценка кредитоспособности суверенного правительства Армении ограничивает уровень рейтингов банка. Как следствие, долгосрочный кредитный рейтинг "В+" Америабанка на одну ступень ниже оценки характеристик собственной кредитоспособности (stand- alone credit profile - SACP) "bb-".

Оценка кредитоспособности Америабанка отражает его позицию крупнейшего банка в Армении, а также ожидания S&P Global Ratings, что лидерство на рынке удасться сохранить и усилить показатели капитализации в ближайшие 24 месяца за счет устойчивого роста прибыли. S&P Global Ratings считает, что Америабанк имеет хорошие возможности для сохранения своего лидирующего положения на рынке Армении в связи с благоприятными и улучшающимися макроэкономическими условиями, а также благодаря профессиональной команде руководителей и состоятельному контролирующему акционеру с обширным опытом ведения деятельности в банковском и финансовом секторах.

Прогноз "Стабильный" по рейтингам банка на ближайшие 12 месяцев отражает ожидания того, что бизнес- и финансовый профиль останутся стабильными за счет значительной доли рынка и улучшения прогнозов по экономическому росту в Армении.

S&P Global Ratings считает банковскую систему Армении стабильной и не фиксирует явных рыночных искажений. Тенденция развития отраслевого риска в банковском секторе Армении также считается стабильной.

S&P Global Ratings считает уровень кредитного риска фактором, отрицательно влияющим на банковский сектор Армении, поскольку банковская система характеризуется гораздо более высокой долей кредитов, номинированных в иностранной валюте, по сравнению со средним уровнем сопоставимых стран. Особенно это касается заемщиков - нехеджированных физических и юридических лиц - и обусловлено тем фактом, что судебная и правовая системы по-прежнему находятся в стадии развития. Тенденция развития экономического риска считается стабильной.

На протяжении последних шести лет Америабанк отражал в отчетности хорошие показатели прибыльности, в частности средний коэффициент рентабельности активов (return on assets - ROA) составлял 1,4%. По состоянию на конец 2017г. коэффициент "расходы/доходы" составлял 40%, что оценивается как благоприятный уровень в сравнении с аналогичными показателями сопоставимых армянских и иностранных банков.

Отметим, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г, является динамично развивающимся банком Армении, одним из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк - универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг, и лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал). Банк неоднократно удостаивался международных финансовых наград Euromoney, The Banker и пр. Акционерами Америбанка на 1 октября 2018г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%.