Пятница, 30 Ноября 2018 18:52

АрмИнфо.Я хочу представить вам ситуацию, связанную с армяно-российскими отношениями. Об этом 30 ноября заявил и.о. премьер- министра Армении, глава блока "Мой шаг" Никол Пашинян во время предвыборной агитации в городе Абовян.

Он заявил, что в последнее время некоторые политические деятели отмечают, что данные отношения ухудшились, но эти слухи не соответствуют действительности. "Мы не раз отмечали, что армяно-российские отношения как были, так и остаются стратегически­союзническими. И мы считаем, что должны сделать все, чтобы наши отношения год от года развивались все больше и больше. Потому что мы понимает важность этих отношений, мы также осознаем, что развитие отношений, это не только встречи на высоком уровне. Развитие отношений это углубление сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной и других сферах. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время вывести эти отношения на качественно новый уровень",

- подчеркнул и.о. премьера.

Пашинян также заявил, что после своего избрания на пост премьера встречался с рядом бизнесменов Армении. "После своего избрания премьер-министром Армении я провел встречи с бизнесменами и спросил, зачем они выдвигаются депутатами, на что некоторые из них ответили мне, что их заставили представители РПА", - подчеркнул и.о. премьера.

Он заявил, что некоторые бизнесмены заявили ему, что им совершенно не хотелось выдвигаться кандидатами в депутаты. "Они отметили, что представители РПА заранее предупреждали, в каком именно избирательном участке должны выдвигаться данные бизнесмены и сколько голосов они должны обеспечить. В свою очередь мы никогда не обращались с такой просьбой к бизнесменам", - подчеркнул Пашинян.