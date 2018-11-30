Пятница, 30 Ноября 2018 18:50

АрмИнфо.Нагорно-карабахский конфликт должен оставаться "замороженным". Такое мнение на заседании "Лазаревского клуба" в Ереване 30 ноября выразил российский политолог Станислав Тарасов.

"Россия является гарантом безопасности Армении, и армяно-российские отношения должны развиваться несмотря ни на что, военно-техническое сотрудничество должно укрепляться", - подчеркнул он.

Говоря о региональной ситуации, политолог заметил, что тот, кто первым начнет в регионе войну, тот проиграет. По его словам, именно этим обусловлена осторожная политика США в регионе.

При этом он подчеркнул, что нет армяно-американских и армяно-грузинских отношений - а есть общая конфедеративная политика США в регионе, более того есть теория о создании армяно-грузинской конфедерации.

Тарасов также полагает раннее рассматриваемые проекты Большой Грузии и Большого Азербайджана свидетельствуют о том, что граница между Арменией и Турцией по реке Аракс никогда не воспринималась как устойчивая, всего лишь временная.

В свою очередь заместитель президента Российской академии ракетных войск и артиллерии Константин Сивков констатировал, что мир переживает глобальный кризис имеющих колебательный характер, а предположения, что мировой кризис остановился, преждевременны. "В рамках существующего миропорядка разрешить противоречия невозможно, особенно когда речь идет о потреблении ресурсов. Возникает проблема создания нового миропорядка. Сейчас реализуется вариант доминирования США. Причем, утрачено военное и экономическое доминирование Запада, а Китай по уровню ВВП сравнялся с США. Кроме того, растет угроза криминальных структур, таких, как ИГИЛ. От сползания в хаос мир удерживает наличие ядерного потенциала", - подчеркнул он.

По убеждению Сивкова, приоритеты США в геополитике несколько изменились, сместившись на ближневосточный регион, имея конечной

целью удушение экономики Китая, что в свою очередь повышает угрозу гибридных войн. "Россия и Армения фактически оказываются охваченными сетью нестабильности, влияющей на безопасность. Российско-армянские отношения на этом фоне имеют ключевое значение, поскольку борьба за регион обостряется", - выразил убеждение российский эксперт.

Другой российский эксперт, старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин также согласился с тем, что Армения для России имеет не просто важное стратегическое значение, а жизненно важное значение для обороны южных рубежей РФ. "Из трех бывших республик Закавказья Армения осталась единственным верным, надежным и самое главное перспективным союзником. Естественно это не устраивает США. Однако, в США констатируют, что события на Южном Кавказе не затрагивают напрямую интересы США. Исходя из этого, в Вашингтоне часто высказывается мысль, что регион в ближайшей перспективе вряд ли будет в центре внимания, несмотря на то, что США не смогли изменить доминирующее положение РФ и противодействие Москвы американскому вмешательству в регионе", - сказал Бабкин, при этом добавив, что у США нет четкой политики в отношении Южного Кавказа. По убеждению эксперта в этой связи, отношения Вашингтона с Ереваном, Тбилиси и Баку останутся под влиянием отношений с Москвой и Анкарой и будут взаимосвязаны с событиями на Ближнем Востоке.

Депутат НС Армении шестого созыва Арташес Гегамян в ходе своего выступления заверил, что не может Армения быть в опасности, а Россия в безопасности, и наоборот, несмотря не несопоставимость размеров. "Тезис о том, что у США нет четкой политики в отношении Южного Кавказа, неверен и усыпляет бдительность. Хотел бы напомнить и о роли Ирана для Армении. В свое время во время карабахской войны, Иран единственный кто не закрыл границу с Арменией. Вполне понятна роль Ирана для нас, и в США этого не могут не знать", - сказал он, при этом добавив, что Америка активно продвигает свою политику, скрывая дотации под кодовыми названиями "укрепление демократии" и "укрепление гражданского общества".

Гегамян напомнил, что 28 мая "после смены власти путем государственного переворота в Армении" Помпео официально уведомил армянскую сторону, что рассматривается вопрос предоставления 140 млн долларов помощи для поддержи усилий властей Армении. ЭЯ не политизирую. Я всего лишь констатирую факты. А факты говорят о том, что США и его стратегический союзник Израиль пытаются добиться создания управляемого ими хаоса в зоне безопасности вокруг Карабаха, который, кстати, имеет непосредственное соприкосновение с Ираном", - отметил Гегамян.

Политический деятель также напомнил, что Азербайджан уже закупил вооружение на колоссальную сумму, а теперь намерен производить израильское вооружение по лицензии. "Их министр говорит, что готов в любую минуту начать войну против Армении и Арцаха. В подходящий момент, когда укажет верховный главнокомандующий, то есть Алиев. Если начнется война, она обернется трагедией не только для Армении, но и Азербайджана. Вспомним, что в апрельскую войну потери азербайджанской стороны в 10 раз превышали потери армянской. Армянский народ не допустит геноцид в 21 веке. Война в Армении обернется войной на Северном Кавказе, и Россия не допустит такой сценарий", - выразил убеждение Гегамян.

Меж тем, депутат армянского парламента от Республиканской фракции Хосров Арутюнян выразил убеждение, что для оказания давления на Иран будут предприняты попытки использовать нагорно-карабахский конфликт и разговоры о варианте урегулирования "земли в обмен на мир" не случайны "Можно констатировать, что между Арменией и Россией налицо вольное толкование союзнических обязательств. Стремление взять под военно-политический контроль Азербайджан путем продажи вооружения. Но в итоге тяжелое вооружение предоставляется стране, которая не скрывает агрессивных намерений в отношении Армении. Цель Азербайджана захват Еревана, это не просто бред, а образ мышления", - резюмировал Арутюнян.