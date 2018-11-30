Пятница, 30 Ноября 2018 18:49

АрмИнфо. Поездка Бако Саакяна в Москву не может рассматриваться иначе, как частная. Об этом 30 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись визита Саакяна в Москву на прошлой неделе.

"Ее статус очевиден. В этом качестве она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Претензии к российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении Баку, являются, с нашей точки зрения, безосновательными", - подчеркнула она.

Отметим, что 24 ноября президент Арцаха Бако Саакян посетил с рабочим визитом Москву. Этот визит вызвал нервную реакцию Баку, который заявил, что такого рода вояжи Бако Саакяна по странам сопредседателей МГ ОБСЕ могут привести к непредсказуемому развитию ситуации вокруг конфликта. "Разрешение на въезд в Россию представителя "незаконного сепаратистского режим", , подрывает усилия по продвижению переговорного процесса и противоречит посредническим обязательствам РФ в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Данный шаг российской стороны не соответствует высокому уровню текущих отношений между Азербайджаном и Россией, и противоречит нормативно-правовой базе двусторонних отношений, в частности Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между РФ и АР, указывающему, что "стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны", - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.