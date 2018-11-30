|Казимиров: Сегодня именно Азербайджан заинтересован в нерешенности карабахского конфликта
|Состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Армения
|Первый рейтинг S&P в Армении достался Америабанку
|И.о. премьер-министра: Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время вывести армяно-российские отношения на качественно новый уровень
|Пленарное заседание "Лазаревского клуба": От армяно-российских отношений до региональных конфликтов и геополитических акторов
|Захарова о визите Саакяна в Москву: Эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная
|Кочарян: Любые прямые или косвенные признаки пересмотра Арменией традиционных геополитических приоритетов в это неспокойное время представляют угрозу
|Захарова: Консультации по вопросу нового Генсека ОДКБ ведутся между всеми странами членами организации
|Beeline и Международный университет "Евразия" подписали меморандум о сотрудничестве
|Подписана программа сотрудничества между министерствами обороны Армении и Болгарии на 2019 год
|Захарова: Москва планирует поддержать усилия ОБСЕ в содействии урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|Никол Пашинян: Еще ни один руководитель Армении не рассказывал о результатах встречи с президентом Азербайджана в прямом эфире
|В мировом индексе процветания - 2018 Армения поднялась сразу на 8 пунктов
|Шахназарян: Критика Пашиняна в адрес Арцаха - не импульсивное заявление, а продуманный экспромт
|Ежегодный радиотон в Ливане в помощь Армении и Арцаху собрал около $88 тыс.
|Партия "Демократический путь" призывает граждан Армении на досрочных выборах в парламент голосовать за "Сасна Црер"
|Избирательными преступлениями займутся специализированные следователи Следственного комитета Армении
|Константин Затулин отказался комментировать вопросы, связанные с кандидатурой Генсека ОДКБ, дабы избежать дальнейших инсинуаций
|Виктор Согомонян: За последние 20 лет не припомню ни одного случая пререкания между руководством Армении и Арцаха
|Шармазанов: Своим заявлением о неважности вопроса назначения Генсека ОДКБ Пашинян пытается заранее оправдать возможную потерю Арменией этой должности
|Затулин обусловил неучастие Пашиняна в заседании "Лазаревского клуба" вовлеченностью в предвыборную кампанию
|Затулин: Необходимо принять во внимание озабоченность Армении по поводу продажи Беларусью вооружения Азербайджану
|Затулин: Сегодня важный момент, когда формально дружественные отношения между Арменией и Россией перерастают в доверительные
|Согомонян о "прослушке" главы СНБ: Содержание этой записи - позорное клеймо в нашей истории
|На петербургском заседании Республика Узбекистан стала членом МПА СНГ
|Политические силы продолжают представлять свою агитационную программу и убеждать граждан отдать им свой голос
|Защита Роберта Кочаряна на основании новых обстоятельств представила очередную жалобу в Апелляционный суд
|БДИПЧ/ОБСЕ: Есть обеспокоенность в связи с провокационными заявлениями и нетерпимостью
|Арест Самвела Майрапетяна, обвиняемого в содействии при получении взятки, продлен ещё на два месяца
|Бако Саакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2019 года
|МО Армении предлагает контрактную службу в приграничных воинских частях ВС РА
|Никол Пашинян: За прошедшие 6 месяцев мы выполнили все обязательства, взятые перед народом
|30-го ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|СК сообщает подробности перестрелки в Ереване
|Элсети предупреждают об отключениях 30 ноября
|И.о. министра обороны РА встретился с родителями Карена Казаряна
|Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна продолжится 3 декабря.
|Пашинян: Мы не намерены более молчать о жизненно важных вопросах безопасности и не приостанавливали переговорный процесс по Карабаху
|Ара Баблоян награжден орденом "Содружество" МПА СНГ
|Никол Пашинян: Заявления о том, что в Армении нет инвестиционных программ не соответствуют действительности
|Армен Саркисян посетил землю Саксония-Анхальт
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый филиал “Тигран Мец” в здании железнодорожного вокзала
|Празднование 98-летия Советизации Армении переросло в потасовку между армянскими коммунистами и сторонниками европейской интеграции РА
|Никол Пашинян: Под снежной лавиной нашли погибшего солдата-контрактника
|Мнацаканян: В свете враждебного настроя Азербайджана и Турции, Иран является важным связующим звеном для Армении
|Иранская компании "Варан Парто Дарман", предоставляющая услуги по лучевой терапии, готова ежегодно бесплатно лечить 60 армянских пациентов
|Мнацаканян: Армения стремится поднять на еще больший уровень отношения с Израилем
|Никол Пашинян: Людям, работающим в оптимизируемых военных комиссариатах, будет предложена другая работа в ВС Армении
|Жители села Зангакатун Араратской области Армении, пострадавшие от обстрелов со стороны противника, получат государственное содействие
|Никол Пашинян: Я призываю президента Арцаха утихомирить своих подчиненных
|Благодаря Фонду «Степана Гишяна» в Сюнике расширяется производство по переработке местного сырья
|В Армении будет объявлен зимний призыв на действительную военную службу
|В Ширакской и Лорийской областях Армении день 7 декабря объявлен нерабочим
|Пострадавшие от природных катаклизм фермеры ряда областей Армении получат государственное содействие
|Lydian получила возможность провести подготовительные зимние работы в Амулсаре
|Землепользователи 37 приграничных сел Армении получат государственное содействие
|Пашинян: За пять лет Армения должна потратить на модернизацию ВС $2,5 млрд
|В Полиции Армении представили общее число избирателей, имеющих право участвовать в выборах
|Судебное заседание главы партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян против Сержа Саргсяна и РПА состоится 29 ноября 2018 года
|Комитет по иностранным делам Сената США отложил голосование по кандидатуре нового посла в Азербайджане
АрмИнфо. Поездка Бако Саакяна в Москву не может рассматриваться иначе, как частная. Об этом 30 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись визита Саакяна в Москву на прошлой неделе.
"Ее статус очевиден. В этом качестве она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международным договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Претензии к российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении Баку, являются, с нашей точки зрения, безосновательными", - подчеркнула она.
Отметим, что 24 ноября президент Арцаха Бако Саакян посетил с рабочим визитом Москву. Этот визит вызвал нервную реакцию Баку, который заявил, что такого рода вояжи Бако Саакяна по странам сопредседателей МГ ОБСЕ могут привести к непредсказуемому развитию ситуации вокруг конфликта. "Разрешение на въезд в Россию представителя "незаконного сепаратистского режим", , подрывает усилия по продвижению переговорного процесса и противоречит посредническим обязательствам РФ в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Данный шаг российской стороны не соответствует высокому уровню текущих отношений между Азербайджаном и Россией, и противоречит нормативно-правовой базе двусторонних отношений, в частности Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между РФ и АР, указывающему, что "стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны", - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.
|Казимиров: Сегодня именно Азербайджан заинтересован в нерешенности карабахского конфликта
|Состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Армения
|Первый рейтинг S&P в Армении достался Америабанку
|И.о. премьер-министра: Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время вывести армяно-российские отношения на качественно новый уровень
|Пленарное заседание "Лазаревского клуба": От армяно-российских отношений до региональных конфликтов и геополитических акторов
|Захарова о визите Саакяна в Москву: Эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная
|Кочарян: Любые прямые или косвенные признаки пересмотра Арменией традиционных геополитических приоритетов в это неспокойное время представляют угрозу
|Захарова: Консультации по вопросу нового Генсека ОДКБ ведутся между всеми странами членами организации
|Beeline и Международный университет "Евразия" подписали меморандум о сотрудничестве
|Подписана программа сотрудничества между министерствами обороны Армении и Болгарии на 2019 год
|Захарова: Москва планирует поддержать усилия ОБСЕ в содействии урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|Никол Пашинян: Еще ни один руководитель Армении не рассказывал о результатах встречи с президентом Азербайджана в прямом эфире
|В мировом индексе процветания - 2018 Армения поднялась сразу на 8 пунктов
|Шахназарян: Критика Пашиняна в адрес Арцаха - не импульсивное заявление, а продуманный экспромт
|Ежегодный радиотон в Ливане в помощь Армении и Арцаху собрал около $88 тыс.
|Партия "Демократический путь" призывает граждан Армении на досрочных выборах в парламент голосовать за "Сасна Црер"
|Избирательными преступлениями займутся специализированные следователи Следственного комитета Армении
|Константин Затулин отказался комментировать вопросы, связанные с кандидатурой Генсека ОДКБ, дабы избежать дальнейших инсинуаций
|Виктор Согомонян: За последние 20 лет не припомню ни одного случая пререкания между руководством Армении и Арцаха
|Шармазанов: Своим заявлением о неважности вопроса назначения Генсека ОДКБ Пашинян пытается заранее оправдать возможную потерю Арменией этой должности
|Затулин обусловил неучастие Пашиняна в заседании "Лазаревского клуба" вовлеченностью в предвыборную кампанию
|Затулин: Необходимо принять во внимание озабоченность Армении по поводу продажи Беларусью вооружения Азербайджану
|Затулин: Сегодня важный момент, когда формально дружественные отношения между Арменией и Россией перерастают в доверительные
|Согомонян о "прослушке" главы СНБ: Содержание этой записи - позорное клеймо в нашей истории
|На петербургском заседании Республика Узбекистан стала членом МПА СНГ
|Политические силы продолжают представлять свою агитационную программу и убеждать граждан отдать им свой голос
|Защита Роберта Кочаряна на основании новых обстоятельств представила очередную жалобу в Апелляционный суд
|БДИПЧ/ОБСЕ: Есть обеспокоенность в связи с провокационными заявлениями и нетерпимостью
|Арест Самвела Майрапетяна, обвиняемого в содействии при получении взятки, продлен ещё на два месяца
|Бако Саакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2019 года
|МО Армении предлагает контрактную службу в приграничных воинских частях ВС РА
|Никол Пашинян: За прошедшие 6 месяцев мы выполнили все обязательства, взятые перед народом
|30-го ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|СК сообщает подробности перестрелки в Ереване
|Элсети предупреждают об отключениях 30 ноября
|И.о. министра обороны РА встретился с родителями Карена Казаряна
|Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна продолжится 3 декабря.
|Пашинян: Мы не намерены более молчать о жизненно важных вопросах безопасности и не приостанавливали переговорный процесс по Карабаху
|Ара Баблоян награжден орденом "Содружество" МПА СНГ
|Никол Пашинян: Заявления о том, что в Армении нет инвестиционных программ не соответствуют действительности
|Армен Саркисян посетил землю Саксония-Анхальт
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый филиал “Тигран Мец” в здании железнодорожного вокзала
|Празднование 98-летия Советизации Армении переросло в потасовку между армянскими коммунистами и сторонниками европейской интеграции РА
|Никол Пашинян: Под снежной лавиной нашли погибшего солдата-контрактника
|Мнацаканян: В свете враждебного настроя Азербайджана и Турции, Иран является важным связующим звеном для Армении
|Иранская компании "Варан Парто Дарман", предоставляющая услуги по лучевой терапии, готова ежегодно бесплатно лечить 60 армянских пациентов
|Мнацаканян: Армения стремится поднять на еще больший уровень отношения с Израилем
|Никол Пашинян: Людям, работающим в оптимизируемых военных комиссариатах, будет предложена другая работа в ВС Армении
|Жители села Зангакатун Араратской области Армении, пострадавшие от обстрелов со стороны противника, получат государственное содействие
|Никол Пашинян: Я призываю президента Арцаха утихомирить своих подчиненных
|Благодаря Фонду «Степана Гишяна» в Сюнике расширяется производство по переработке местного сырья
|В Армении будет объявлен зимний призыв на действительную военную службу
|В Ширакской и Лорийской областях Армении день 7 декабря объявлен нерабочим
|Пострадавшие от природных катаклизм фермеры ряда областей Армении получат государственное содействие
|Lydian получила возможность провести подготовительные зимние работы в Амулсаре
|Землепользователи 37 приграничных сел Армении получат государственное содействие
|Пашинян: За пять лет Армения должна потратить на модернизацию ВС $2,5 млрд
|В Полиции Армении представили общее число избирателей, имеющих право участвовать в выборах
|Судебное заседание главы партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян против Сержа Саргсяна и РПА состоится 29 ноября 2018 года
|Комитет по иностранным делам Сената США отложил голосование по кандидатуре нового посла в Азербайджане
|Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
|Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
|Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
|Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
|Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
|У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне
|Ахмет Ярлыкапов: Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
|Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке
|Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спецдокладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)