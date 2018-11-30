Пятница, 30 Ноября 2018 18:15

АрмИнфо.Армяно-российские отношения нуждаются сегодня в особой заботе, любые прямые или косвенные признаки пересмотра Арменией традиционных геополитических приоритетов в это неспокойное время, даже не претворяясь в жизнь, представляют угрозу.

Об этом, выступая на учредительном заседании "Лазаревского клуба" в Ереване заявил второй президент Армении Роберт Кочарян. По его словам, в настоящее время информационные технологии и социальные сети создают возможность манипуляции общественными настроениями, зарождают элементы сомнения друг к другу в обществах двух стран, что может привести к коррозии двусторонних связей. "Мы должны прилагать большие усилия для сохранения и развития двусторонних связей. Дружба стран - это не только совпадение государственных интересов, это синтез государственных интересов с глубоким проникновением человеческого фактора. Любая дружба требует усилий. Правда, она имеет инерционность, но не может развиваться по инерции. Дружба прекращается тогда, когда появляется тень сомнения, когда одна из сторон требует большего, чем может дать, когда постоянно ноит и просит. Это в конце концов надоедает, это приводит к установлению вассальных отношений. Армяно-российские отношения должны быть понятными, прогнозируемыми. Нет второго примера таких отношений, как дружба между Арменией и Россией. И мы должны сохранить их",- заявил второй президент.

Он также выразил надежду на то, что "Лазаревский клуб" станет эффективной площадкой для генерации новых идей во имя развития армяно-российской дружбы. Кочарян поблагодарил первого зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина за инициативу и вклад в создание клуба. "Не скрою, что месяцами ранее, обсуждая с ним эту инициативу, я выразил о своей готовности всячески содействовать ее реализации",- заверил Кочарян.

Отметим, что на заседании присутствовала правящая элита времен Кочаряна. В мероприятии не приняли участия первый и третий президенты

Армении. Получить комментарии относительно их отсутствия из офисов бывших глав не удалось.

На мероприятии не присутствовал также и.о. премьера РА Никол Пашинян, хотя был официально приглашен. Пресс-секретарь Пашиняна Арман Егоян не счел целесообразным в беседе с АрмИнфо прокомментировать причину отсутствия и.о. премьера. Зато приглашение принял нынешний президент Армении Армен Саркисян.