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|Иранская компании "Варан Парто Дарман", предоставляющая услуги по лучевой терапии, готова ежегодно бесплатно лечить 60 армянских пациентов
|Мнацаканян: Армения стремится поднять на еще больший уровень отношения с Израилем
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АрмИнфо.Консультации по вопросу нового Генсека ОДКБ ведутся между всеми странами членами организации. Об этом 30 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так на вопрос, ведутся ли сейчас между Министерствами иностранных дел Армении и России консультации по вопросу Генсека ОБСЕ, Захарова в частности, сказала: "Консультации по этому вопросу ведутся не только между министерствами иностранных дел Армении и России, но и между всеми странами-членами ОДКБ. Ведь речь идёт о руководстве всей организации".
На уточнение, к какому из трех вариантов (назначение армянского или белорусского кандидата, либо же продолжение выполнения обязанностей заместителем Генсека В.А.Семериковым) развязки ситуации склоняется Москва, официальный представитель МИД России подчеркнула, что это вопрос экспертной проработки и, безусловно, основанного на ней решения руководства стран.
|Казимиров: Сегодня именно Азербайджан заинтересован в нерешенности карабахского конфликта
|Состоялись очередные консультации между внешнеполитическими ведомствами Республики Арцах и Республики Армения
|Первый рейтинг S&P в Армении достался Америабанку
|И.о. премьер-министра: Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время вывести армяно-российские отношения на качественно новый уровень
|Пленарное заседание "Лазаревского клуба": От армяно-российских отношений до региональных конфликтов и геополитических акторов
|Захарова о визите Саакяна в Москву: Эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная
|Кочарян: Любые прямые или косвенные признаки пересмотра Арменией традиционных геополитических приоритетов в это неспокойное время представляют угрозу
|Захарова: Консультации по вопросу нового Генсека ОДКБ ведутся между всеми странами членами организации
|Beeline и Международный университет "Евразия" подписали меморандум о сотрудничестве
|Подписана программа сотрудничества между министерствами обороны Армении и Болгарии на 2019 год
|Захарова: Москва планирует поддержать усилия ОБСЕ в содействии урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|Никол Пашинян: Еще ни один руководитель Армении не рассказывал о результатах встречи с президентом Азербайджана в прямом эфире
|В мировом индексе процветания - 2018 Армения поднялась сразу на 8 пунктов
|Шахназарян: Критика Пашиняна в адрес Арцаха - не импульсивное заявление, а продуманный экспромт
|Ежегодный радиотон в Ливане в помощь Армении и Арцаху собрал около $88 тыс.
|Партия "Демократический путь" призывает граждан Армении на досрочных выборах в парламент голосовать за "Сасна Црер"
|Избирательными преступлениями займутся специализированные следователи Следственного комитета Армении
|Константин Затулин отказался комментировать вопросы, связанные с кандидатурой Генсека ОДКБ, дабы избежать дальнейших инсинуаций
|Виктор Согомонян: За последние 20 лет не припомню ни одного случая пререкания между руководством Армении и Арцаха
|Шармазанов: Своим заявлением о неважности вопроса назначения Генсека ОДКБ Пашинян пытается заранее оправдать возможную потерю Арменией этой должности
|Затулин обусловил неучастие Пашиняна в заседании "Лазаревского клуба" вовлеченностью в предвыборную кампанию
|Затулин: Необходимо принять во внимание озабоченность Армении по поводу продажи Беларусью вооружения Азербайджану
|Затулин: Сегодня важный момент, когда формально дружественные отношения между Арменией и Россией перерастают в доверительные
|Согомонян о "прослушке" главы СНБ: Содержание этой записи - позорное клеймо в нашей истории
|На петербургском заседании Республика Узбекистан стала членом МПА СНГ
|Политические силы продолжают представлять свою агитационную программу и убеждать граждан отдать им свой голос
|Защита Роберта Кочаряна на основании новых обстоятельств представила очередную жалобу в Апелляционный суд
|БДИПЧ/ОБСЕ: Есть обеспокоенность в связи с провокационными заявлениями и нетерпимостью
|Арест Самвела Майрапетяна, обвиняемого в содействии при получении взятки, продлен ещё на два месяца
|Бако Саакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2019 года
|МО Армении предлагает контрактную службу в приграничных воинских частях ВС РА
|Никол Пашинян: За прошедшие 6 месяцев мы выполнили все обязательства, взятые перед народом
|30-го ноября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|СК сообщает подробности перестрелки в Ереване
|Элсети предупреждают об отключениях 30 ноября
|И.о. министра обороны РА встретился с родителями Карена Казаряна
|Судебное заседание по определению меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна продолжится 3 декабря.
|Пашинян: Мы не намерены более молчать о жизненно важных вопросах безопасности и не приостанавливали переговорный процесс по Карабаху
|Ара Баблоян награжден орденом "Содружество" МПА СНГ
|Никол Пашинян: Заявления о том, что в Армении нет инвестиционных программ не соответствуют действительности
|Армен Саркисян посетил землю Саксония-Анхальт
|Банк ВТБ (Армения) открыл новый филиал “Тигран Мец” в здании железнодорожного вокзала
|Празднование 98-летия Советизации Армении переросло в потасовку между армянскими коммунистами и сторонниками европейской интеграции РА
|Никол Пашинян: Под снежной лавиной нашли погибшего солдата-контрактника
|Мнацаканян: В свете враждебного настроя Азербайджана и Турции, Иран является важным связующим звеном для Армении
|Иранская компании "Варан Парто Дарман", предоставляющая услуги по лучевой терапии, готова ежегодно бесплатно лечить 60 армянских пациентов
|Мнацаканян: Армения стремится поднять на еще больший уровень отношения с Израилем
|Никол Пашинян: Людям, работающим в оптимизируемых военных комиссариатах, будет предложена другая работа в ВС Армении
|Жители села Зангакатун Араратской области Армении, пострадавшие от обстрелов со стороны противника, получат государственное содействие
|Никол Пашинян: Я призываю президента Арцаха утихомирить своих подчиненных
|Благодаря Фонду «Степана Гишяна» в Сюнике расширяется производство по переработке местного сырья
|В Армении будет объявлен зимний призыв на действительную военную службу
|В Ширакской и Лорийской областях Армении день 7 декабря объявлен нерабочим
|Пострадавшие от природных катаклизм фермеры ряда областей Армении получат государственное содействие
|Lydian получила возможность провести подготовительные зимние работы в Амулсаре
|Землепользователи 37 приграничных сел Армении получат государственное содействие
|Пашинян: За пять лет Армения должна потратить на модернизацию ВС $2,5 млрд
|В Полиции Армении представили общее число избирателей, имеющих право участвовать в выборах
|Судебное заседание главы партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян против Сержа Саргсяна и РПА состоится 29 ноября 2018 года
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