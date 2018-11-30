Пятница, 30 Ноября 2018 17:44

АрмИнфо.Консультации по вопросу нового Генсека ОДКБ ведутся между всеми странами членами организации. Об этом 30 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так на вопрос, ведутся ли сейчас между Министерствами иностранных дел Армении и России консультации по вопросу Генсека ОБСЕ, Захарова в частности, сказала: "Консультации по этому вопросу ведутся не только между министерствами иностранных дел Армении и России, но и между всеми странами-членами ОДКБ. Ведь речь идёт о руководстве всей организации".

На уточнение, к какому из трех вариантов (назначение армянского или белорусского кандидата, либо же продолжение выполнения обязанностей заместителем Генсека В.А.Семериковым) развязки ситуации склоняется Москва, официальный представитель МИД России подчеркнула, что это вопрос экспертной проработки и, безусловно, основанного на ней решения руководства стран.