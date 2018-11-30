Пятница, 30 Ноября 2018 17:43

АрмИнфо.Гендиректор Beeline Андрей Пятахин и Ректор Международного университета "Евразия" подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба компании, сотрудничество в рамках меморандума предусматривает содействие в подготовке в Армении специалистов сферы, внедрение и развитие новой учебной программы для старших школ, повышение уровня образования в ВУЗах, проведение научно-исследовательских работ, применение технологий в экономике, и посредством реализации образовательных программ утверждение взаимовыгодных и многопрофильных деловых отношений.

"Являясь одним из крупнейших работодателей в Армении, мы чрезвычайно заинтересованы в развитии профессионального образования, особенно в том, чтобы студенты приходит к нам с определенными практическими навыками и опытом. Мы приветствуем интерес университетов в этой области и готовы оказать им помощь и поделиться своим опытом и знаниями", - сказал гендиректор компании.

Согласно сообщению, после торжественной церемонии подписания меморандума, Андрей Пятахин провел мастер-класс.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".