Пятница, 30 Ноября 2018 17:42

АрмИнфо. В административном комплексе оборонного ведомства РА под сопредседательством начальника управления оборонной политики министерства обороны Армении Левона Айвазяна и начальника управления региональных инициатив директората оборонной политики министерства обороны Болгарии Даниелы Григоровой 29-30 ноября прошло совещание по вопросам двустороннего сотрудничества.

Согласно информации пресс-службы МО РА, в ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности. Была представлена позиция оборонных ведомств двух стран относительно сферы обороны и безопасности.

Собеседники обсудили также программы двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также перспективы взаимодействия в рамках НАТО и ЕС в многосторонних форматах.

По итогам совещаний была подписана программа сотрудничества между министерствами обороны Армении и Болгарии на 2019 год, в которую включены 9 мероприятий в сферах миротворческой, военной медицины, военной полиции, готовности состава, военно- технического и др.