Пятница, 30 Ноября 2018 17:41

АрмИнфо. Россия планирует поддержать усилия ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов, в том числе на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе. Об этом 30 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, представляю повестку участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в заседании Совета министров ОБСЕ в Милане 6-7 декабря.

На уточнение, планируется ли обсуждение конкретных дальнейших шагов на пути решения конфликта, Захарова в частности сказала: "Если мы говорим о выступлении министра на заседании СМИД ОБСЕ, то оно будет охватывать всё, что связано с повесткой ОБСЕ, особенно в тех вопросах, в которых непосредственно участвует Россия. Мы поделимся своими оценками. Конечно, будут и двусторонние встречи, в ходе которых данная проблематика будет обсуждаться в более предметном, прикладном ключе. В их рамках могут быть намечены конкретные шаги и предложения".