Пятница, 30 Ноября 2018 17:40

АрмИнфо. Некоторые люди заявляют, что в вопросе Арцаха новые власти Армении достигли каких-то тайных договоренностей. Об этом 30 ноября заявил и.о. премьер-министра Армении, глава блока "Мой шаг" Никол Пашинян во время предвыборной агитации в городе Нор Ачн.

"Ашотян с утра до вечера говорит о том, что мы потеряли Арцах. Я повторяю, в Армении произошло уникальное явление. Когда еще в Армении происходило такое, чтобы руководитель страны встретился с главой Азербайджана, после чего в прямом эфире в фейсбуке рассказал народу о результатах встречи и о сути разговора? Я делаю все это потому что я чувствую себя подотчетным перед народом", - заключил и.о. премьер­министра.