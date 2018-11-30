Пятница, 30 Ноября 2018 17:40

АрмИнфо. Армения заняла 88-ое место среди 149 стран в мировом индексе процветания 2018 "Legagum Prosperity Index", по сравнению с прошлым годом поднявшись сразу на 8 пунктов.

"Рейтинг процветания" сравнивает страны по 9 критериям: уровню развития экономики, бизнес-среды, эффективности госуправления, уровню образования, здравоохранения, безопасности и личной свободы, а также по критериям развития социального капитала и экологической среды.

Лучшие показатели у Армении в сфере образования (48-е место), состояния окружающей среды (72-е место) и безопасности- 78-е место. Самые низкие показатели зафиксировала республика по уровню социального капитала - 133-я строчка из 149-ти.

Соседняя Грузия занимает в рейтинге 80-е место, Азербайджан находится на 99-ом месте, Иран на 108-ом, Турция на 93-ем. Россия заняла 96-ую строчку. Соседями Армении по рейтингу оказались Боливия и Беларусь. В первую пятерку рейтинга входят Норвегия, Новая Зеландия, Финляндия, Швейцария и Дания. Аутсайдерами являются Центральноафриканская Республика (ЦАР) и Афганистан.