Пятница, 30 Ноября 2018 16:52

АрмИнфо.Расследованием уголовных дел по фактам преступлений против избирательных прав займутся специализированные следователи Следственного комитета Армении. Об этом сообщает пресс-служба СК РА.

Соответствующий проект решения о внесении изменений и дополнений в решение камбина от 26 апреля 2018 года был одобрен 29-го ноября на заседании правительства РА.

"Принятие проекта нацелено на создание специализированного подразделения в структуре СК, занимающегося расследованием преступлений против избирательного права, и обусловлено особенностями расследования и квалификации преступлений, связанных с электоральными процессами, а также необходимостью приведения в соответствие именного указателя и штата сотрудников Комитета с законодательной основой - положениями закона РА о Следственном комитете Республики Армении", - говорится в сообщении.

Принятием проекта решения "Управление по расследованию преступлений общего характера" Главного управления по расследованию особо важных дел центрального аппарата Следственного комитета будет переименовано в "Управление по расследованию преступлений общего характера и преступлений против избирательных прав". "Создание Управления позволит вести расследование уголовных дел по фактам преступлений против избирательного права со стороны следователей-специалистов", - отмечается в сообщении следственного органа.